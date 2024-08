65.52 m w pierwszym rzucie w środowych eliminacjach sprawiło , że Mari Andrejczyk znów znalazła się wśród kandydatek do medalu. To był rzut fantastyczny, najlepszy od trzech lat, na pewno na miarę olimpijskiego medalu. Tylko że powtórzenie tego samego trzy dni później nie jest łatwe, a Polki przekonała się o tym już podczas poprzednich swoich igrzysk.

Pierwszy rzut Marii Andrejczyk taki całkiem-całkiem. A później było już dużo gorzej. Drżeliśmy o wąski finał

Tyle że Polka trwała w tym samym miejscu, w drugiej próbie było tylko 60.52 m, w trzeciej, przekładanej, bo źle złożyła się do rozbiegu i wróciła, było jeszcze gorzej. Mniej niż 60 metrów, nie chciała nawet, by to mierzono, nadepnęła na linię.

A rywalki rzucały coraz dalej - i nie chodzi tylko o mistrzynię świata Harukę Kitaguchi, która w pierwszej kolejce uzyskała 65.80 m. Maria spadła i spadłą, w końcu na ósme miejsce. Zrobiło się bardzo groźnie, mogła nie wejść nawet do wąskiego finału, wystarczył jeden dobry rzut w trzeciej serii. I mogła go oddać kończąca zmagania Mackenzie Little, zawodniczka występująca w Diamentowej Lidze. Ale to nie był jej dzień, skończyła ostatnia. Polka została na tym ósmym miejscu.