Trzeci wynik w historii, atak odparty na mecie. A Polak stracił rekord

Już w poprzednim sezonie reprezentanci Polski byli bliscy złamania granicy 1:44.00 w biegu na 800 metrów. Patrykowi Sieradzkiemu zabrakło do tego 16 setnych, Maciejowi Wyderce 23, a Filipowi Ostrowskiemu - 25. W całej historii naszej lekkiej atletyki ta sztuka udała się tylko Pawłowi Czapiewskiemu, Marcinowi Lewandowskiemu, Adamowi Kszczotowi i Patrykowi Dobkowi. Wszystkim na stadionie, w hali nikt tej sztuki nie dokonał.

Na wielkich imprezach takie rekordy nie padają zbyt często, ważniejsze na 800 metrów jest taktyczne bieganie. W nim w Tokio, w biegu eliminacyjnym podczas MŚ, ze znakomitej strony pokazał się Wyderka. Wygrał swoją serię w wielkim stylu, odpadł zaś m.in. genialny nastolatek z USA Cooper Lutkenhaus, który półtora miesiąca wcześniej w Eugene został wicemistrzem USA, bijąc rekord świata U-18 na tym dystansie (1:42.27).

- Kompletnie nie spodziewałem się tego, że wygram ten bieg, bo biegali ze mną niesamowici zawodnicy. Dałem im radę, więc kto wie, co będzie w półfinale. Już przed startem czułem się bardzo mocno. Na treningach nosiło mnie, choć ten sezon już trwa bardzo długo - mówił wtedy red. Tomaszowi Kalembie z Interii.

Półfinału nie przebrnął, z jego serii awansowali tylko późniejsi medaliści: Marco Arop i Djamel Sedjati. Zabrakło miejsca na atak, a później pół sekundy.

Niemniej Wyderka pokazał, że w wieku 23 lat też można biegać już szybko i mądrze.

Mityng w Lievin. Kolejny znakomity występ Macieja Wyderki. Znów poniżej 105 sekund

Sezon halowy zawodnik AZS AWF Katowice zaczął od startu w Luksemburgu, od razu wywalczył minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu. W "złotym" mityngu World Athletics w Ostrawie, na początku lutego, pokazał już wielką klasę - finiszował tylko za Elliotem Crestanem, jego czas 1:44.07 oznaczał nowy halowy rekord Polski. Osiągnięcie sprzed 14 lat Adama Kszczota poprawił o równe pół sekundy, a przecież w hali biega się trudniej niż na stadionie - z uwagi na wiraże. Choć w tym sezonie i tak zasady sprzyjają zawodnikom, zejście do krawężnika następuje później, pod sam koniec pierwszego okrążenia. A to daje duży atut zawodnikom startującym na zewnętrznych torach.

Kszczot ten swój rekord pobił w Lievin - w 2012 roku. I do czwartku był to rekord mityngu, choć obecność na starcie Crestana, Wyderki oraz dwóch świetnych Algierczyków zapowiadała, że to się może zmienić. Bieg prowadził Patryk Sieradzki, za jego plecy wskoczył Crestan, Wyderka był trzeci. I tak było też po 500 metrach, gdy starszy z Polaków zszedł z bieżni. Na finiszu Polak nie był w stanie zbliżyć się do reprezentanta Belgii, aktualnego halowego wicemistrza świata i wicemistrza Europy na tym dystansie. Musiał też uważać, by zza pleców nie wyskoczyli mu nagle obaj Algierczycy: Slimane Moula i Mohamed Ali Gouaned. Biegł przy krawężniku, wytrzymał.

Crestan uzyskał czas 1:43.91 - poprawił więc rekord mityngu, który należał do Kszczota. A czas Wyderki - 1:44.64 - pozwala mu wskoczyć na trzecie miejsce w historycznych tabelach polskiej LA pod dachem. Szybciej biegał tylko on sam w Ostrawie oraz Kszczot w Lievin.

A kolejny występ - już w niedzielę w toruńskim Copernicusie.

Wyniku biegu na 800 metrów w Lievin - finał A

1. Eliott Crestan (Belgia) - 1:43.91

2. Maciej Wyderka (Polska) - 1:44.64

3. Slimane Moula (Algieria) - 1:44.80

4. Mohamed Ali Gouaned (Algieria) - 1:44.92

5. Samuel Chapple (Holandia) - 1:45.37

6. Ryan Clarke (Holandia) - 1:46.72

Patryk Sieradzki nie ukończył

