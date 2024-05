Trzeci raz to samo, Andrejczyk znów błysnęła na Śląskim. To nie jest przypadek

Medalowe aspiracje wicemistrzyni z Tokio. W Chorzowie znów był jeden świetny rzut

W Chorzowie faworytką do końcowego triumfu była 26-latka z RPA Jo-Ane van Dyk - kilka dni temu w Offenburgu uzyskała 63.57 m, to szósty rezultat w tym sezonie na świecie. Andrejczyk miała do dziś dziewiąty, że z tego niemieckiego mityngu (62.72 m). W jej przypadku istotne było jednak to, że po raz drugi z rzędu przekroczyła granicę 60 metrów, a przecież po raz ostatni tego dokonała 2,5 roku temu, zresztą w Chorzowie. Później prześladowały ją kontuzje, zmieniała trenerów, w poprzednim sezonie zaliczyła zaledwie jeden nieudany start.