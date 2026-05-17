Trzeba było czekać 42 lata. Niemcy podziwiali rekord Polski. 12 sekund różnicy

Maciej Megier i Kamil Herzyk - na tych dwóch zawodników warto zwracać coraz większą uwagę. Bo jeśli w każdym kolejnym sezonie poprawiają historyczne osiągnięcia polskich legend sprzed 40, a nawet 50 lat - to jest to wystarczający powód.

Rok temu Megier taki pobił w rywalizacji na 10000 metrów - ruszył mocno już ze startu, zdublował wszystkich rywali, sięgnął po złoto mistrzostw Polski. A przy okazji o 9 sekund poprawił rekord Polski do lat 23, który od 1973 roku należał do legendarnego Bronisława Malinowskiego.

To nie był główny cel zawodnika SKLA Sopot, choć też dobrze czuje się na takich dystansach. Stawia jednak na 3000 metrów z przeszkodami, czyli konkurencję, w której Malinowski został mistrzem olimpijskim. A on sam w Bergen wywalczył złoto młodzieżowych mistrzostw Europy, kapitalnie ogrywając na finiszu świetnego Holendra Steffana Nillessena, który wcześniej zgarnął złoto na 1500 metrów. To był właśnie cel na tamten sezon, co podkreślał wcześniej w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą z Interii. - W tym sezonie powinienem być na 8:15.00-8:16.00 - przyznał w Bydgoszczy, po świetnym występie w memoriale Ireny Szewińskiej.

Skończyło się na 8:20.17 w Bergen. A wkrótce może być jednak dużo szybciej.

Nowy rekord Polski poprawiony o niecałą sekundę. Dokonało się po 42 latach

Podopieczny trenera Zbigniewa Rolbieckiego znów zaczął sezon startem na 10000 metrów, w połowie kwietnia w Augustowie uzyskał czas nieco ponad 29 minut. Teraz w niemieckim Pliezhausen wystąpił w mityngu na dystansie 2000 m z przeszkodami. To start kontrolny, mający pokazać etap przygotowania szybkościowego.

Przez połowę dystansu 23-latek biegł za plecami nadającego tempo Francuza Hichama Errbibiha. Jeszcze wtedy rywale byli 5-10 metrów za nim. A później zaczął im uciekać niczym pociąg ekspresowy. Toczył walkę sam ze sobą - rekord mityngu, należący do Brytyjczyka Phila Normana (5:25.50) był pewny.

Chodziło o coś więcej - poprawienie rekordu Polski, który kiedyś był rekordem świata. A uzyskał go w 1984 roku Krzysztof Wesołowski - to było równe 5:20.00.

Na ostatnim okrążeniu Polak dawał z siebie już wszystko, jeszcze na finiszu walczył o każdą setną. Gdy mijał metę, zacisnął pięści.

Pomiar wykazał czas 5:19.12 - najlepszy czas w historii polskiej lekkiej atletyki został poprawiony o 88 setnych. A drugi na mecie Niemiec Robin Müller stracił... nieco ponad 12 sekund.

Jak wyliczył statystyk Tomasz Spodenkiewicz, prowadzący na platformie X profil Athletics News, w przeliczeniu zdobytych punktów na dystans 3000 metrów, Megier mógłby uzyskać czas... 8:15.14-8:15.35. Czyli coś, co zakładał na poprzedni sezon.

