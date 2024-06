Trudne tygodnie Pawła Fajdka. "Nie chciałem startować"

Wojciech Nowicki w drugim rzucie uzyskał minimum kwalifikacyjne do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy . To wynosiło 77,00 m, a mistrz olimpijski rzucił równo dwa metry dalej.

Dopiero szósty w grupie A był Paweł Fajdek . Wielokrotny mistrz świata musi zatem czekać na to, co zrobią rywale. 35-latek rzucił w najlepszej próbie 75,17 m. Po zawodach przyznał, że jest raczej spokojny o awans do finału.

Trudny czas dla Pawła Fajdka. Nasz mistrz powoli dochodzi do siebie

- Nie wyobrażam sobie, że siedmiu chłopaków rzuci dalej ode mnie. Koło jest tępe, więc nie ma szaleństwa, jeśli chodzi o prędkość w nim, a większość z tych zawodników rzuca na pełnej prędkości. Nie są techniczni. Będą zatem zwalniać i młoty nie będą latać tak daleko. To było widać w naszej grupie. Byli tacy, co w tym sezonie rzucali po 77 metrów, a w eliminacjach było pięć metrów bliżej. Trzeba brać poprawkę na to, że jest rano. Druga grupa zna już wyniki i wiedzą, ile muszą rzucić, a to może ich spiąć jeszcze bardziej. Uważam, że mój wynik powinien dać mi 9-10 w eliminacjach - mówił Fajdek.