Trudna decyzja polskiej mistrzyni, a teraz takie słowa. Ogłasza wprost

Małgorzata Hołub-Kowalik była w drużynie, która wywalczyła złote medale w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020. Z tej samej imprezy reprezentantka Polski przywiozła do domu również srebrny krążek z rywalizacji w sztafecie 4 × 400 metrów. W ubiegłym roku niespodziewanie ogłosiła fanom, że na jakiś czas robi sobie przerwę od sportu. Nasza gwiazda przygotowywała się bowiem do najważniejszej roli w swoim życiu. Z radością przekazała kibicom w mediach społecznościowych, że z mężem spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Córka pary - Blanka przyszła na świat w sierpniu 2023 roku.

" Cud życia. Tego uczucia nie da się opisać słowami. Nagle ze światem wita się ktoś, na kogo okazuje się, że czekałam całe życie. Szczęście to za mało powiedziane, co czułam. Blanka witaj na świecie" - oznajmiła lekkoatletka.

Po ciąży Polka wznowiła treningi i rozpoczęła przygotowania do sezonu olimpijskiego. Niestety nie wszystko idzie po myśli 31-latki.

Dramat polskiej mistrzyni przed igrzyskami. Musiała zrezygnować z ważnej imprezy