Triumfalny powrót polskiego mistrza Europy. Po dwóch długich latach

Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk latami napędzali się wzajemnie - nic tak nie wspomaga wynikowo, jak wzajemna rywalizacja już na lokalnym podwórku. W skali europejskiej obaj byli czołowymi kulomiotami, w skali światowej - miewali przebłyski na poziomie elity. Godnie zastąpili Tomasza Majewskiego, który w 2016 roku zakończył sportową karierę - od tego czasu nikt inny nie zdobył złota mistrzostw Polski na stadionie. Co tu dużo mówić, im zdarzały się pchnięcia za 22. metr, regularnie bywało 21 metrów. A rywale w kraju co najwyżej zbliżali się do linii 20. metra.

W 2024 roku problemy zdrowotne miał Bukowiecki, opuścił sezon halowy, po czym znów złapał uraz. Zdołał jednak zaliczyć kilkanaście występów latem, choć rzadko posyłał kulę za 20. metr. Haratyk z kolei był zdrowy, wynikowo nie imponował, ale w mistrzostwach Europy w Rzymie nie zawiódł. A wręcz zaskoczył, bo najlepsze pchnięcie w całym sezonie - na 20.94 m - dało mu brązowy medal. Można rzec, że kolejny, skoro miał już złoto z Berlina (2018) i srebro z Amsterdamu (2016). A także dwa medale z hali.

W 2025 roku Haratyka zabrakło jednak w zmaganiach - zerwał ścięgno Achillesa. Miał wrócić zimą, powalczyć o start w HMŚ w Toruniu, a doszło do kolejnej absencji. Powodem był tym razem uraz nadgarstka.

Michał Haratyk (po prawej) i Konrad Bukowiecki Paweł Relikowski / Polska Press East News

- Myślałem, że nie może mnie spotkać nic gorszego z kontuzji, niż zerwanie ścięgna Achillesa, ale jednak teraz zmieniam zdanie. Ból w nadgarstku to było coś strasznego. Nigdy czegoś takiego nie przeżywałem. Najmniejszy ruch sprawiał, że cierpiałem. Nie byłem w stanie nawet podnieś myszki od komputera - mówił Haratyk red. Tomaszowi Kalembie z Interii w maju. Przed tą drugą kontuzją pchał już na treningach po 18 metrów, sam mówił, że w zawodach dołożyłby kolejny metr. A tak musiał znów zaczynać od zera.

Michał Haratyk z triumfem w Warszawie. Trzy próby za linię 19. metra

Ten moment zwrotu nastąpił właśnie dziś - w mityngu, który miały szyld "Wakacyjne Zawody Lekkoatletyczne". I był organizowany przez Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Na stadionie AWF 34-latek ze Sprintu Bielsko-Biała zanotował pierwszy występ od 1 września 2024 roku, gdy w Olsztynie pchnął 19.31 m.

Dziś zaczął od 18.87 m, ale już w trzeciej kolejce było 19.51 m. Haratyk zaliczył jeszcze dwie próby za 19. metr (19.12 i 19.50 m), być może na 20 metrów przyjdzie czas za tydzień. A to istotne - już nie sam wynik, ale właśnie zaliczony kolejny konkurs. Doświadczony kulomiot walczy bowiem o prawo występu w Birmingham. A aby tak się stało, musi wskoczyć do światowego rankingu, potrzebuje pięciu zaliczanych wyników z ostatniego roku, ale jest tu wyjątek. W grę wchodzą też rezultaty z poprzednich ME w Rzymie, Haratyk ma więc wpisane już punkty za eliminacje i finał.

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Teraz dojdzie trzeci wynik, zawody w Warszawie wygrał, ale rywalizował wyłącznie z Piotrem Goździewiczem (17.90 m). Musi poszukać zawodów w najbliższych 12 dniach, bo tymi piątymi będą mistrzostwa Polski w Białymstoku (24-26 lipca). A po nich okienko na osiąganie kwalifikacji już się zamknie.

Michał Haratyk Łukasz Szeląg Reporter





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