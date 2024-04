Triumf wyborczy polskiej mistrzyni olimpijskiej. Są oficjalne wyniki

7 kwietnia odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają już ostatnie protokoły z wynikami z poszczególnych obwodów głosowania. W poniedziałek o godzinie 14:45 w systemie PKW znajdowały się rezultaty z 99,51 proc. obwodów (31 302 z 31 456), więc duża większość niedzielnych rozstrzygnięć wyborców jest już znanych.

Z biernego prawa wyborczego skorzystało wiele postaci ze świata sportu. Nie wszyscy odnieśli triumf - gorycz porażki spotkała chociażby mistrza świata w siatkówce z 2014 Marcina Możdżonka, który walczył o fotel prezydenta Olsztyna, ale uzyskał dopiero czwarty wynik (8502 głosy, 13,51 proc. poparcia). W dodatku jego Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Możdżonka Lepszy Olsztyn uzyskał tylko 6 053 głosów (9,7 proc.), co przełożyło się na zaledwie jeden mandat do 25-osobowej rady miasta w Olsztynie.

Wybory samorządowe 2024. Justyna Święty-Ersetic i Oskar Kwiatkowski radnymi

Wielkie powody do radości mają jednak inni. Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni olimpijska z 2021 roku z Tokio w sztafecie mieszanej 4x 400 metrów została radną miasta Raciborza (401 głosów, 7,71 proc., najwyższy rezultat na liście nr 21). Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Raciborza, do którego należała, uzyskał najlepszy wynik (32,78 proc.) i wprowadzi do rady ośmiu swoich przedstawicieli. 31-latka miała poparcie kandydata na prezydenta miasta (także z tego komitetu) Jacka Wojciechowicza, który wygrał pierwszą turę z rezultatem 43,96 proc, a w drugiej turze powalczy z Dariuszem Polowym.