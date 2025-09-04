Mistrzostwa świata w stolicy Japonii ruszą już za dziewięć dni - konkurs kulomiotów będzie jedną z pierwszych rozegranych konkurencji. Panowie pojawią się w kole na Stadionie Narodowym już pierwszego dnia - w sesji południowej (od 3.55 czasu polskiego) odbędą się eliminacje, w wieczornej (od 14.10 w Polsce) - finał. 13 września w sobotę, warto zapamiętać tę datę.

Wśród 36 uczestników zmagań mogło być dwóch Polaków: Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk. Ten pierwszy do Japonii poleci, oby spisał się lepiej niż w marcowych mistrzostwach świata w hali, bo w Nankinie poległ z kretesem. Latem pchał już jednak ponad 21 metrów, taki wynik powinien wystarczyć do awansu do finału.

Haratyk z kolei leczy zerwane więzadło Achillesa - w kole zobaczymy go ponownie w przyszłym roku.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Wielkie emocje już od 13 września. Pchnięcie kulą wystawione na pierwszy ogień

Tak szybkie przeprowadzenie zmagań kulomiotów nie jest żadną niespodzianką. W igrzyskach w Pekinie Tomasz Majewski też wywalczył złoto już pierwszego dnia, wtedy w "Ptasim Gnieździe" odbył się jeszcze tylko finał biegu na 10000 metrów. Teraz rankiem zaplanowany zawody w chodzie pań i panów na 35 kilometrów, wieczorem zaś - oprócz kuli - także bieg pań na 10000 metrów oraz finał sztafety mieszanej 4x400 metrów.

W zmaganiach kulomiotów wystąpi 36 zawodników, 12 najlepszych z eliminacji powalczy o medale w finale. W tym gronie, co naturalne, powinien znajdować się Joe Kovacs, absolutny gigant w tej specjalności, drugi w historii konkurencji, z wynikiem 23.23 m. I jeden z czterech, który przekroczył 23 metry.

Konrad Bukowiecki ANDREJ ISAKOVIC AFP

Dlaczego więc na 99 procent zabraknie go w Tokio? Dla Amerykanów najważniejszymi zawodami są mistrzostwa kraju, popularnie zwane Trialsami. W tym roku odbyły się w Euegene na przełomie lipca i sierpnia. To one wyznaczają reprezentantów na docelowe imprezy, tę przepustkę dają zazwyczaj trzy pierwsze pozycje.

W mistrzostwach świata może bowiem wystąpić tylko tylu z danego kraju, ale są wyjątki. Dokładniej zaś - dwa. Czwarte miejsce dla federacji może wywalczyć obrońca złotego medalu z poprzednich mistrzostw bądź też: triumfator finału Diamentowej Ligi. Ale tylko jeden z nich, czterech przedstawicieli to absolutne maksimum.

Kovacs zaś w Eugene zajął czwarte miejsce, choć po pięciu seriach zajmował drugie miejsce. Z wynikiem 22.07 m, czyli takim, który może dać w Tokio nawet medal.

Jego pech polegał na tym, że akurat dwaj rodacy: Josh Awotunde i Tripp Piperi zaliczyli życiowe konkursy. Pierwszy pchnął na 22.47 m, drugi na 22.29 m, a jeszcze Payton Otterdahl uzyskał 22.35 m. I tak Kovacs został na lodzie.

Joe Kovacs w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, sierpień 2025 Artur Widak/Nur Photo via AFP AFP

Pojawiła się więc przed nim jeszcze jedna szansa: musiał wygrać finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Przyleciał do Europy, najpierw triumfował w memoriale Istvana Gyulaia w Budapeszcie (22.33 m), później zajął trzecie miejsce w DL w Chorzowie (21.82 m) i pierwsze w DL w Lozannie (22.04 m). Tak przygotowany poleciał do Zurychy - i tam posłał kulę najdalej (22.46 m). Wygrał finał, ale ostatecznie to... i tak nie wystarczyło.

Decyzja o jego starcie zależała bowiem jeszcze od tego, co uczyni Ryan Crouser. Rekordzista świata w tym roku nie startował, ani w hali, ani na stadionie. Leczył kontuzję, a do mediów nie przeciekały żadne informacje o jego ewentualnym wylocie do Japonii. Aż w końcu Amerykanie ogłosili skład na mistrzostwa świata - prezentując skład męskiej częsci, wstawili... zdjęcie Crousera.

Konrad Bukowiecki stracił więc wybitnego rywala, z którym zapewne nie miałby żadnych szans na skuteczną rywalizację. A dostał... jeszcze bardziej wybitnego, najlepszego z najlepszych. Choć forma 32-letniego mistrza będzie jednak niewiadomą. Aż do pierwszej próby 13 września.

Kovacs może co najwyżej pełnić funkcję rezerwowego i liczyć na... niedyspozycję któregoś z czterech rodaków.

Ryan Crouser BEN STANSALL AFP

Konrad Bukowiecki: Mam nadzieję, że z kostką jest ok i szybko wrócę do zdrowia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport