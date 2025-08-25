Tragiczny wypadek awionetki. Nie żyje Jakub Pracharczyk, polski młociarz

Dwie osoby zginęły w wyniku wypadku awionetki, która spadła w poniedziałek przed południem na teren prywatnej posesji w miejscowości Krzycko Wielkie w woj. wielkopolskim. Jedną z nich był 20-letni młociarz, Jakub Pracharczyk.

- Po upadku pojazd stanął w płomieniach. Strażacy po dogaszeniu tego pożaru ujawnili zwęglone ciała dwóch osób - powiedziała w rozmowie z PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka.

Niedługo później portal "WP Sportowe Fakty" potwierdził w rozmowie z klubowym trenerem Mikołajem Rosą, że na pokładzie awionetki znajdował się młody lekkoatleta.

Rozwiń

Serwis lotnictwo.net.pl zaczął zbierać informacje w sprawie chwilę po tragicznym zdarzeniu. Samolot Tecnam P2008JC, należący do Ośrodka Szkolenia Lotniczego Smart Aviation wystartował z Poznania i udał się na lotnisko Leszno-Strzyżewice (EPLS).

Po wykonaniu manewru Touch & Go (krótkie dotknięcie pasa startowego, a następnie natychmiastowe, ponowne wznoszenie), miały zaniknąć dane systemu śledzenia lotów. To sugeruje, że mogło dojść do problemów technicznych. Portal "Polski Serwis Pożarniczy - Remiza.pl" dotarł do nagrania ukazującego moment wypadku oraz to, co działo się na kilka sekund przed nim.

Portal "elka.pl" relacjonował z kolei, powołując się na zeznania naocznych świadków, że maszyna już wcześniej mogła tragicznie zakończyć swój lot, mijając budynek gospodarczy. Ostatecznie runęła na ogród znajdujący się za budynkiem, po czym zajęła się ogniem.

- Na miejscu strażacy zastali awionetkę całą w ogniu - poinformował "Radio Eska" krótko po zdarzeniu Dominik Wels z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Działania strażaków na miejscu skupiały się już przede wszystkim na ugaszeniu maszyny. Osób znajdujących się w jej wnętrzu, w tym polskiego lekkoatlety, nie udało się uratować.

MŚ siatkarek: Niemcy – Wietnam. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport