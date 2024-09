Tragiczne informacje. Nie żyje olimpijka z Paryża, lekarze długo walczyli o jej życie

Rebecca Cheptegei niedawno spełniła jedno z marzeń każdego sportowca i w Paryżu po raz pierwszy w karierze wystąpiła na igrzyskach olimpijskich. Sportsmenka zmierzyła się z rywalkami w maratonie. Czołowe przeciwniczki okazały się być poza jej zasięgiem. Zawodniczka pochodząca z Afryki finiszowała poza ścisłą czołówką. Miała jednak ambitne plany, by ponownie wrócić na trasę w Los Angeles. Do ojczyzny wracała z uśmiechem na twarzy. Nikt nie spodziewał się wtedy do jak wielkiego dramatu dojdzie zaledwie kilka dni po przylocie do kraju, który z dumą reprezentowała w stolicy Francji.

Reklama