Tragiczna śmierć rekordzisty świata. Ujawniono wyniki sekcji zwłok

Kelvin Kiptum miał przed sobą świetlaną przyszłość. W październiku ubiegłego roku 24-letni Kenijczyk został rekordzistą świata w maratonie, a eksperci uważali, że będzie on głównym pretendentem do zdobycia złotego medalu podczas nadchodzących XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Młody maratończyk niestety nie będzie miał możliwości sprawdzić się na tle rywali podczas imprezy w stolicy Francji. 11 lutego zginął on bowiem w tragicznym wypadku samochodowym.

