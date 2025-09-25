Tragedia tuż po mistrzostwach świata. Nagła śmierć biegaczki, zasłabła na treningu

Śmierć biegaczki to ogromny szok dla całej lekkoatletycznej Etiopii. Shewarge Alene miała przed sobą jeszcze sporo lat kariery, ponadto świetnie spisywała się w obecnie trwającym sezonie. 30-latka okazała się bezkonkurencyjna w stolicy Szwecji. Pod koniec maja wygrała maraton z czasem 2:30:38. Sportsmenka na mecie zameldowała się z rezultatem minimalnie gorszym od rekordu życiowego. Ten wynosił 2:29.34.

O wielkiej tragedii informują media z całego świata, w tym między innymi "independent.co.uk" przytaczający statystyki. "Alene odnosiła sukcesy jako maratończyk, aż do swojej śmierci. Wygrała 12 z 27 biegów, w których brała udział jako zawodowa biegaczka" - napisał autor materiału. Poza Sztokholmem, 30-latka triumfowała choćby w Meksyku. To właśnie w państwie leżącym w Ameryce Północnej mieszkała w ostatnim czasie.

Nie żyje Shewarge Alene. Wygrała aż 12 biegów, w tym między innymi w Sztokholmie

Dramat wydarzył się podczas treningu w ojczyźnie. Według informacji medialnych, w pewnym momencie Etiopka poczuła się gorzej i zemdlała. Zawodniczkę natychmiast przetransportowano do szpitala, gdzie kontynuowano walkę o jej życie. Niestety lekarze okazali się bezradni. Kondolencje w kierunku najbliższych zmarłej płyną między innymi ze wspomnianego wcześniej Sztokholmu. Organizatorzy imprezy wydali wzruszające oświadczenie.

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Shewarge Alene, zwycięzcy Adidas Stockholm Marathon 2025. Shewarge Alene źle się poczuła podczas treningu i została zabrana do szpitala, gdzie niestety nie udało się uratować jej życia. Shewarge Alene miała 30 lat. Nasze myśli są z jej rodziną i bliskimi" - czytamy na oficjalnym Instagramie szwedzkich zawodów. O śmierci biegaczki poinformował również Tomasz Spodenkiewicz, prowadzący konto "Athletic News" w serwisie X.

Rozwiń

"Taka młoda", "Spoczywaj w pokoju", "Wielka strata" - piszą natomiast załamani druzgocącymi wieściami kibice.

Cafe Futbol: Sir Bobby Charlton nie żyje - wspomnienie legendy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

znicz Eryk Stawinski/REPORTER East News

znicze Pixabay/goszka Pixabay.com

Znicz - zdj. ilustracyjne 123rf 123RF/PICSEL