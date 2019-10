Tokio. Organizatorzy rozważają rozpoczęcie biegu maratońskiego o 3 w nocy

Tokijski komitet organizacyjny igrzysk w 2020 roku rozważa rozpoczęcie biegu maratońskiego o godz. 3 w nocy. Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski niedawno poinformował, że chce przenieść rywalizację w maratonie i chodzie sportowym do Sapporo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eliut Kipchoge przebiegł maraton w mniej niż dwie godziny. Wideo © 2019 Associated Press

W japońskiej stolicy prognozowane są wysokie temperatury i nieznośna wilgotność powietrza, co nie tylko utrudni zmagania lekkoatletów, ale i jest niebezpieczne dla zdrowia.

Reklama

Tymczasem w czwartek organizatorzy podali, że rozważają rozpoczęcie biegu maratońskiego o 3 w nocy. Wcześniej mówiło się o wczesnych godzinach porannych.

MKOl chce przenieść maraton i chód do Sapporo, gdzie panują znacznie lepsze warunki do rywalizacji na tak długich dystansach. Letnie temperatury są tam o ok. 5-6 stopni niższe. W trakcie igrzysk w Tokio ma być po ok. 35 stopni Celsjusza.

Oficjalna decyzja ma zapaść za miesiąc.