W lekkoatletyce martwy sezon, ale nie oznacza to, że u sportowców nic się nie dzieje. Na nieco ponad pół roku do igrzysk w Tokio polskie nadzieje medalowe ciężko trenują w różnych zakątkach świata. Sprawdzamy jak idą przygotowania do najważniejszej imprezy czterolecia.

Polscy lekkoatleci nie próżnują i na kilka miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio pracują za dwóch, aby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu. Szybko w nowy rok weszła Anita Włodarczyk, która przywitała go tuż po godzinie piątej rano na warszawskim lotnisku. Dwukrotna mistrzyni olimpijska wciąż ma apetyt na więcej i aktualnie przebywa w Chula Vista w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Tam, jak sama napisała na swoim Instagramie, zaczęła "katorżniczą pracę".

Piotr Lisek trenuje w Polsce. Pisze o zapachu zbliżającej się rywalizacji, a w mediach społecznościowych pochwalił się filmem z treningu. Trzeba przyznać, że skok o tyczce w zwolnionym tempie robi wrażenie.

W drogę na zgrupowanie ruszyła także Justyna Święty-Ersetic. Olimpijka z Rio i silne ogniwo sztafety 4 x 400 m będzie przygotowywać się do występu na igrzyskach. Dziewczyny pochwaliły się zdjęciem z rozpoczynającej zgrupowanie kawki z Potchefstroom w Republice Południowej Afryki.

Adam Kszczot również przebywa w RPA i jak zwykle ciężko trenuje przed sezonem. Biegacz już 8 lutego pojawi się na mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu.

Angelika Cichocka razem z innymi biegaczami również trenuje w RPA. Na zdjęciu w dobrych humorach razem z Marcinem Lewandowskim.

