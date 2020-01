Plac, który będzie sercem wioski olimpijskiej w Tokio, będzie wyłożony 40 tysiącami drewnianych belek. Pochodzą one z 63 japońskich gmin. Każda została odpowiednio oznaczona, by po zakończeniu igrzysk i rozbiórce konstrukcji mogła wrócić do miejsca pochodzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Dwa etapy i dwie kraksy podczas wyścigu w Argentynie. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Tam ponownie będą mogły zostać wykorzystane do różnych celów przez lokalne władze.

To kolejny dowód, jak dużą wagę przywiązują Japończycy do organizacji przyjaznej środowisku olimpiady. Paliwo wodorowe w pochodni olimpijskiej, kartonowe łóżka i medale wykonane z metali uzyskanych w procesie recyklingu ze starych telefonów to najważniejsze elementy proekologicznych działań gospodarzy igrzysk.

W wiosce olimpijskiej, przy zbudowanym z drewna placu, znajdować się będzie wiele kawiarni, sklepów, będzie więc on najbardziej popularnym miejscem spotkań samych sportowców oraz dziennikarzy z uczestnikami igrzysk i paraolimpiady.

Igrzyska rozpoczną się 24 lipca i potrwają do 9 sierpnia. Stolica Japonii była gospodarzem letniej olimpiady już w 1964 roku.