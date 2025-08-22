To się musiało tak właśnie skończyć. Konrad Bukowiecki czekał aż sześć lat
Tydzień temu w Chorzowie był fatalny w wykonaniu Konrada Bukowieckiego konkurs kulomiotów w Diamentowej Lidze, a już następnego dnia - rekord sezonu w Międzyzdrojach. Pięć dni później nasz były mistrz Europy ruszył do walki o swój dziesiąty seniorski medal mistrzostw kraju na stadionie. A był w Bydgoszczy faworytem. I nie zawiódł - stało się to, na co czekał aż sześć lat.
Konrad Bukowiecki nie osiągnął minimum na mistrzostwa świata w Tokio - to World Athletics wyznaczyło na 21.50 m. Od dawna może być jednak spokojny o swój występ w Japonii, to za sprawą wysokiej pozycji w światowym rankingu. Ostatnio znów dość regularnie posyła kulę za 21. metr, a to przepustka do rywalizacji z najlepszymi.
To ponad 21 metrów było dwa tygodnie temu w Białymstoku, było też w zeszłą niedzielę w Międzyzdrojach. Tyle że pomiędzy trafiają się też słabsze występy, jak ten w memoriale Kamili Skolimowskiej.
Dziś w Bydgoszczy pchnięcie na 21 metr byłoby miłym dodatkiem do praktycznie pewnego złota dla 28-latka z Olsztyna.
Mistrzostwa Polski. Dziesiąty medal na stadionie wywalczony przez Konrada Bukowieckiego. A trzeci złoty
Przez lata na krajowym podwórku Bukowiecki walczył o złoto z Michałem Haratykiem. Licząc wszystkie zawody rywalizowali już ponad 120 razy w różnych imprezach, bilans jest tu dodatni dla starszego z nich rekordzisty Polski. Bukowiecki jednak regularnie przegrywał walkę zwłaszcza w mistrzostwach kraju na powietrzu, bo choć zdobył już w nich dziewięć medali, to tylko dwa były złote.
Ostatni wywalczył sześć lat temu w Radomiu, wtedy posłał kulę na 21.83 m. A później zdarzało się, że przegrywał nawet srebrne medale: z Jakubem Szyszkowskim czy Szymonem Mazurem.
Teraz sytuacja się trochę zmieniła - Haratyk jest kontuzjowany, najpierw leczył łokieć, później zerwał ścięgno Achillesa. Do rywalizacji w kole wróci dopiero w przyszłym roku. Ostatnia forma Bukowieckiego, ale też innych krajowych rywali, wskazywała, że sprawa złota powinna rozstrzygnąć się bardzo szybko.
I na dobrą sprawę Konrad załatwił kwestię już w pierwszej kolejce - wynik 20.18 m był nieosiągalny dla reszty. Cieszyć mógł się Mazur - 19.53 m dało mu drugie miejsce i przybliżyło do wyjazdu do Tokio.
Bukowiecki zaś już do ostatniej kolejki był niezadowolony, nie było uśmiechu na jego twarzy i charakterystycznego okrzyku. Kula lądowała mniej więcej w tym samym miejscu: 20.05, 20.26, 20.21 m. Wygrał zdecydowanie, ale sam pewnie oczekiwał czegoś podobnego do występu z zeszłej niedzieli z Międzyzdrojów. I rezultatu o metr lepszego.
Po sześciu latach mógł jednak odebrać złoto za mistrzostwo Polski.
Brąz z kolei dla Piotra Goździewicza (18.61 m).