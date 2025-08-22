To się musiało tak właśnie skończyć. Konrad Bukowiecki czekał aż sześć lat

Konrad Bukowiecki nie osiągnął minimum na mistrzostwa świata w Tokio - to World Athletics wyznaczyło na 21.50 m. Od dawna może być jednak spokojny o swój występ w Japonii, to za sprawą wysokiej pozycji w światowym rankingu. Ostatnio znów dość regularnie posyła kulę za 21. metr, a to przepustka do rywalizacji z najlepszymi.

Dziś w Bydgoszczy pchnięcie na 21 metr byłoby miłym dodatkiem do praktycznie pewnego złota dla 28-latka z Olsztyna.

Mistrzostwa Polski. Dziesiąty medal na stadionie wywalczony przez Konrada Bukowieckiego. A trzeci złoty

Przez lata na krajowym podwórku Bukowiecki walczył o złoto z Michałem Haratykiem. Licząc wszystkie zawody rywalizowali już ponad 120 razy w różnych imprezach, bilans jest tu dodatni dla starszego z nich rekordzisty Polski. Bukowiecki jednak regularnie przegrywał walkę zwłaszcza w mistrzostwach kraju na powietrzu, bo choć zdobył już w nich dziewięć medali, to tylko dwa były złote.

Ostatni wywalczył sześć lat temu w Radomiu, wtedy posłał kulę na 21.83 m. A później zdarzało się, że przegrywał nawet srebrne medale: z Jakubem Szyszkowskim czy Szymonem Mazurem.

Konrad Bukowiecki

Teraz sytuacja się trochę zmieniła - Haratyk jest kontuzjowany, najpierw leczył łokieć, później zerwał ścięgno Achillesa. Do rywalizacji w kole wróci dopiero w przyszłym roku. Ostatnia forma Bukowieckiego, ale też innych krajowych rywali, wskazywała, że sprawa złota powinna rozstrzygnąć się bardzo szybko.

I na dobrą sprawę Konrad załatwił kwestię już w pierwszej kolejce - wynik 20.18 m był nieosiągalny dla reszty. Cieszyć mógł się Mazur - 19.53 m dało mu drugie miejsce i przybliżyło do wyjazdu do Tokio.

Bukowiecki zaś już do ostatniej kolejki był niezadowolony, nie było uśmiechu na jego twarzy i charakterystycznego okrzyku. Kula lądowała mniej więcej w tym samym miejscu: 20.05, 20.26, 20.21 m. Wygrał zdecydowanie, ale sam pewnie oczekiwał czegoś podobnego do występu z zeszłej niedzieli z Międzyzdrojów. I rezultatu o metr lepszego.

Po sześciu latach mógł jednak odebrać złoto za mistrzostwo Polski.

Brąz z kolei dla Piotra Goździewicza (18.61 m).

Konrad Bukowiecki

