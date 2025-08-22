Partner merytoryczny: Eleven Sports

To się musiało tak właśnie skończyć. Konrad Bukowiecki czekał aż sześć lat

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Tydzień temu w Chorzowie był fatalny w wykonaniu Konrada Bukowieckiego konkurs kulomiotów w Diamentowej Lidze, a już następnego dnia - rekord sezonu w Międzyzdrojach. Pięć dni później nasz były mistrz Europy ruszył do walki o swój dziesiąty seniorski medal mistrzostw kraju na stadionie. A był w Bydgoszczy faworytem. I nie zawiódł - stało się to, na co czekał aż sześć lat.

Konrad Bukowiecki po raz trzeci mistrzem Polski na stadionie
Konrad Bukowiecki po raz trzeci mistrzem Polski na stadioniescreeny za TVP Sportmateriał zewnętrzny

Konrad Bukowiecki nie osiągnął minimum na mistrzostwa świata w Tokio - to World Athletics wyznaczyło na 21.50 m. Od dawna może być jednak spokojny o swój występ w Japonii, to za sprawą wysokiej pozycji w światowym rankingu. Ostatnio znów dość regularnie posyła kulę za 21. metr, a to przepustka do rywalizacji z najlepszymi.

To ponad 21 metrów było dwa tygodnie temu w Białymstoku, było też w zeszłą niedzielę w Międzyzdrojach. Tyle że pomiędzy trafiają się też słabsze występy, jak ten w memoriale Kamili Skolimowskiej.

Dziś w Bydgoszczy pchnięcie na 21 metr byłoby miłym dodatkiem do praktycznie pewnego złota dla 28-latka z Olsztyna.

Zobacz również:

Justyna Święty-Ersetic (z lewej) i Anastazja Kuś pobiegną w finale mistrzostw Polski na 400 metrów
Lekkoatletyka

Popis Anastazji Kuś, walka o schedę po Bukowieckiej. Mistrzyni olimpijska poza finałem

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Mistrzostwa Polski. Dziesiąty medal na stadionie wywalczony przez Konrada Bukowieckiego. A trzeci złoty

    Przez lata na krajowym podwórku Bukowiecki walczył o złoto z Michałem Haratykiem. Licząc wszystkie zawody rywalizowali już ponad 120 razy w różnych imprezach, bilans jest tu dodatni dla starszego z nich rekordzisty Polski. Bukowiecki jednak regularnie przegrywał walkę zwłaszcza w mistrzostwach kraju na powietrzu, bo choć zdobył już w nich dziewięć medali, to tylko dwa były złote.

    Ostatni wywalczył sześć lat temu w Radomiu, wtedy posłał kulę na 21.83 m. A później zdarzało się, że przegrywał nawet srebrne medale: z Jakubem Szyszkowskim czy Szymonem Mazurem.

    Postawny mężczyzna w czerwonym stroju sportowym podczas pchnięcia kulą na stadionie, skupiona twarz i wyraźnie napięte mięśnie, w tle rozmyta publiczność oraz bieżnia.
    Konrad BukowieckiJakub Porzycki/ANADOLU AFP

    Teraz sytuacja się trochę zmieniła - Haratyk jest kontuzjowany, najpierw leczył łokieć, później zerwał ścięgno Achillesa. Do rywalizacji w kole wróci dopiero w przyszłym roku. Ostatnia forma Bukowieckiego, ale też innych krajowych rywali, wskazywała, że sprawa złota powinna rozstrzygnąć się bardzo szybko.

    I na dobrą sprawę Konrad załatwił kwestię już w pierwszej kolejce - wynik 20.18 m był nieosiągalny dla reszty. Cieszyć mógł się Mazur - 19.53 m dało mu drugie miejsce i przybliżyło do wyjazdu do Tokio.

    Bukowiecki zaś już do ostatniej kolejki był niezadowolony, nie było uśmiechu na jego twarzy i charakterystycznego okrzyku. Kula lądowała mniej więcej w tym samym miejscu: 20.05, 20.26, 20.21 m. Wygrał zdecydowanie, ale sam pewnie oczekiwał czegoś podobnego do występu z zeszłej niedzieli z Międzyzdrojów. I rezultatu o metr lepszego.

    Po sześciu latach mógł jednak odebrać złoto za mistrzostwo Polski.

    Brąz z kolei dla Piotra Goździewicza (18.61 m).

    Zobacz również:

    Dominik Kopeć i Oliwer Wdowik walczyli o złoto do samej końcowej kreski
    Lekkoatletyka

    Dominik Kopeć już niemal jak Marian Woronin. Zdecydowały dwie setne sekundy

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Sportowiec w czerwonym stroju przygotowuje się do pchnięcia kulą, skupiony wyraz twarzy podkreśla koncentrację, dłoń objęta magnezją trzyma kulę przy szyi, w tle rozmyte trybuny stadionowe
    Konrad BukowieckiAdam WarżawaPAP
    Konrad Bukowiecki: Małymi kroczkami do przodu, jeszcze rok temu za takie wyniki oddałbym wszystkoPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja