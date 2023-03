To nie tak miało być! Damian Czykier prosto z mostu: Przyszedł zjazd i mała sprzeczka

To wszystko, co się wydarzyło na bieżni w Stambule, zdaniem Czykiera było konsekwencją tego wszystkiego, co w jego życiu wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.

Damian Czykier: Złapałem taki dołek, że nie potrafiłem nawet podnieść sztangi

- Zahaczyłem w niego, przez co złapałem gorszy rytm, a konsekwencją było porządne uderzenie w trzeci płotek. To totalnie skreśliło mi w walce o cokolwiek - opowiadał nasz olimpijczyk.

Nic dziwnego, co potwierdził sam Czykier, że jeszcze we wtorek ważyła się decyzja, czy w ogóle poleci do Stambułu. - Znacie mnie, zawsze walczę do końca. Kto wie, a może dziś trafiłby się dobry dzień, jutro też i w jakiś sposób "wkradłbym" się w finał, czy medal - zaczął odpowiedź. Dopytany przez dziennikarza Interii, czy inni utwierdzali go w tym i zachęcali, aby podjął ryzyko, czy wręcz był jedynym przeciwko wszystkim, na wstępie głośno się roześmiał. I znów zaczął precyzyjnie przedstawiać sytuację.