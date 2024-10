Anita Włodarczyk przez ostatnie lata dostarczała fanom wielu emocji, odnosząc niebywałe sukcesy na arenach międzynarodowych. Nikogo nie może to jednak dziwić - 39-latka na swoim koncie ma osiągnięcia, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Trzy tytuły mistrzyni olimpijskiej, cztery złote medale wywalczone na mistrzostwach świata, sześć medali mistrzostw Europy, w tym aż cztery koloru złotego . A to jedynie kilka pozycji z bogatego CV naszej sportsmenki.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Będąc w stolicy Francji na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich, młociarka wyjawiła w studiu programu "Magazyn Olimpijski Paryż 2024", że jest to ostatni jej występ na imprezie czterolecia. Wieść ta mocno zasmuciła kibiców lekkiej atletyki - w przypadku wielu z nich to właśnie występy 39-letniej zawodniczki na igrzyskach były największym źródłem radości. Jak się teraz okazało, jeszcze nie wszystko stracone.