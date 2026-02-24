Były wielkie czasy Artura Patryki, pokazywali się od czasu do czasu utalentowani skoczkowie, przyszedł wreszcie czas Sylwestra Bednarka, który - mimo poważnych kontuzji - potrafił skakać powyżej 2.30 m i przywoził medale z wielkich imprez. Całkiem niedawno cieszyliśmy się też świetnym występem Norberta Kobielskiego w finale Diamentowej Ligi w Eugene, który - skacząc 2.33 m - był w stanie postraszyć genialnego Koreańczyka Sanghyeoka Woo, dwukrotnego wicemistrza świata "stadionowego" i dwukrotnego mistrza świata z hali. Za 3,5 tygodnia w Toruniu Koreańczyk powinien bronić złota wywalczonego rok temu w Nankinie.

A teraz z Woo jak równy z równym rywalizuje Mateusz Kobielski - Polak pokonał nawet rywala dwa tygodnie temu. Teraz znów się zmierzyli, a w stawce był także m.in. Jan Štefela, brązowy medalista z Tokio. Zapowiadała się ciekawa walka - i tak była. A na koniec doszło do ataku na rekord sezonu z perspektywy wyników z całego świata.

Wysoki poziom mityngu w Bańskiej Bystrzycy. Polak wśród najlepszych

Memoriał Banskobystrická latka znów wzbudził wielkie zainteresowanie - kibice wypełnili słowacką halę. Najpierw rywalizowały panie - i już tam doszło do historycznego wydarzenia. 20-letnia Aneglina Topić po raz pierwszy w karierze pokonała 2.00 m - dokonała tego w drugiej próbie. I tak brązowa medalistka MŚ z Tokio została wiceliderką światowej listy, do tej pory dzieliła bowiem drugą pozycję z naszą Marią Żodzik. Wyżej skakała tylko Jarosława Mahuczich.

A później mieliśmy już rywalizację mężczyzn. Świetnie się zapowiadała - i taka też była. Dość powiedzieć, że na 2.28 m skakało aż siedmiu zawodników, na 2.30 m - czterech. Wśród nich zaś Mateusz Kołodziejski - skoczek Zawiszy Bydgoszcz na dobre zadomowił się już w elicie.

Na 2.26 m odpadł zaś Donald Thomas - reprezentant Bahamów wcześniej zaliczył 2.22 m. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Thomas ma 41 lat i właśnie... ustanowił rekord świata mastersów. Tak samo, jak zeszłego lata podobny w rzucie młotem ustanowiła Anita Włodarczyk. To były mistrz świata z Osaki z 2007 roku, wtedy skoczył 2.35 m.

W Bańskiej Bystrzycy Polacy odnosili już w przeszłości sukcesy - Partyka wygrał tu w 1998 roku (2.31 m), Bednarek - w 2017 (2.33 m). Kołodziejski swoje 2.28 m zaliczył w drugiej próbie - za to z budzącym podziw zapasem. Gdyby wtedy na stojakach było 2.32 m, być może też by przeszedł nad poprzeczką.

Zajmował wówczas czwartą pozycję, bo bezbłędny był Štefela, za pierwszym razem wysokość zaliczył też Woo, a za drugim - Japończyk Tomohiro Shinno. Tyle że Japończyk wcześniej był bezbłędny, Polak miał jedną zrzutkę.

Po skokach na 2.30 m tylko Kołodziejski nie skakał z radości. W pierwszej i drugiej próbie niewiele zabrakło, w trzeciej - jeszcze mniej. Nic dziwnego, że Mateusz chwycił się za głowę, był o włos od wyrównania rekordu życiowego.

Pozostali zawodnicy pokonali poprzeczkę, ale po 2.32 m w grze pozostał już tylko Štefela. Brązowy medalista MŚ z Tokio wcześniej startował tylko raz, dwa tygodnie temu w Trzyńcu uzyskał 2.25 m, przegrał z Kołodziejskim. A teraz wchodzi już na wysokie obroty, dziś uzyskał minimum na HMŚ w Toruniu, tam będzie kandydatem do złota. Później atakował najlepszy wynik na świecie - ten ma Rosjanin Daniił Łysienko (2.33 m), który i tak w międzynarodowych zawodach nie może brać udziału. Czech tym razem nie dał rady skoczyć 2.35 m - jego rekordem życiowym pozostaje więc 2.33 m.

Banskobystrická latka - mityng World Athletics Indoor Tour Silver

1. Jan Štefela (Czechy) - 2.32 m

2. Tomohiro Shinno (Japonia) - 2.30 m

3. Sanghyeok Woo (Korea Południowa) - 2.30 m

4. Mateusz Kołodziejski (Polska) - 2.28 m

5. Erick Portillo (Meksyk) - 2.26 m

5. Romaine Beckford (Jamajka) - 2.26 m

7. Naoto Hasegawa (Japonia) - 2.26 m

8. Marco Fassinotti (Włochy) - 2.22 m

9. Yuto Seko (Japonia) - 2.22 m

9. Christian Falocchi (Włochy) - 2.22 m

11. Tihomir Iwanow (Bułgaria) - 2.22 m

12. Donald Thomas (Bahamy) - 2.22 m (rekord świata mastersów)

13. Luis Enriques Zayas (Kuba) - 2.17 m

