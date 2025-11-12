To naprawdę koniec. Wielka rywalka Sułek nie wróci. Wicemistrzyni z Tokio walczyła do końca

Lekkoatleci, w większości, swój sezon zakończyli pod koniec września, dla czołówki ostatnią imprezą sezonu były mistrzostwa świata w Tokio. Później odbywały się jeszcze pojedyncze komercyjne mityngi, nieźle obsadzone, niemniej większość gwiazd udała się na wakacje. A teraz już zaczynają przygotowania do kolejnego sezonu, który dla części z nich rozpocznie się w styczniu pod dachem, a dla reszty - dopiero późną wiosną.

Z tego grona można wyłączyć ulicznych biegaczy, bo prestiżowe maratony czy półmaratony odbywają się na całym świecie. No i specjalistów od przełajów, którym nie przeszkadza zimno i kiepska pogoda.

W stolicy Japonii swój sezon zakończyły też wieloboistki, na Stadionie Narodowym rywalizowała również nasza Adrianna Sułek-Schubert. Była rozczarowana, ale przynajmniej ukończyła zmagania. Ta sztuka zaś nie udała się trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej Nafissatou Thiam. Do Japonii nie poleciała z kolei Holenderka Anouk Vetter, nie broniła swojego brązowego medalu wywalczonego w Budapeszcie.

I kolejnych startów już nie zaliczy.

Dwukrotna medalistka mistrzostw świata i wicemistrzyni olimpijska kończy karierę. Anouk Vetter walczyła z Adrianną Sułek

Vetter w ostatnich latach była w ścisłej światowej czołówce siedmioboju, bo rywalizację w hali raczej omijała szerokim łukiem. Także i dlatego, że jej specjalnością były: bieg na 200 metrów i rzut oszczepem, choć doskonałe wyniki uzyskiwała także w pchnięciu kulą.

Latem 2021 roku w Tokio przegrała olimpijskie złoto z Thiam o 102 punkty, przesądził rzut oszczepem, w którym wyraźnie lepsza okazała się jednak Belgijka. To tam o miejsce w pierwszej dziesiątce walczyła też nasza Adrianna Sułek, choć talent Polki miał rozbłysnąć dopiero w kolejnym sezonie.

Anouk Vetter, Nafissatou Thiam i Adrianna Sułek. Tokio 2021 Cameron Spencer AFP

A w nim Vetter z Thiam rywalizowały o złoto w MŚ w Eugene, Belgijka tym razem była lepsza o 80 punktów. Decydował bieg na 800 metrów, przed nim bliżej złota była Anouk. A Sułek przegrała walkę o brąz z Anną Hall, to wtedy płakała, bo dała z siebie wszystko. A później pozowała z medalistkami, one chciały pokazać, że walczyła z nimi jak równa z równymi.

Polka zaś miesiąc później została w Monachium wicemistrzynią Europy, zrewanżowała się Vetter, która w drugim dniu wycofała się z rywalizacji.

A co było później, kibice lekkiej atletyki już pamiętają. Polka zakończyła sezon 2023 przed MŚ w Budapeszcie - ogłosiła, że jest w ciąży. Belgijka zaś zdobyła kolejny medal, swój ostatni, tym razem brązowy. Z Paryża olimpijskiego krążka nie przywiozła, doznała kontuzji w pierwszym dniu, zmagań nie dokończyła.

Rozwiń

I to był jej ostatni siedmiobój, choć niepełny. W tym roku już tylko rzucała oszczepem, a przy okazji została w tej konkurencji mistrzynią Holandii.

Teraz ogłosiła, że kolejnych startów już nie będzie.

Wieści się rozeszły: kończę moją karierę. Przez ponad 10 lat walczyłam z poświęceniem na najwyższym poziomie. Były upadki, ale znacznie więcej wzlotów

- To była piękna przygoda. Świetnie się bawiłam, wiele się nauczyłam i jestem wdzięczna za wszystko, co przyniosła mi ta podróż - napisała na Instagramie.

- Bez Ciebie to już nie będzie to samo - odpisała jej Nafissatou Thiam i podziękowała za lata rywalizacji. Anouk Vetter pozostanie rekordzistką Holandii - z wynikiem 6867 punktów uzyskanym w Eugene. To 13. wynik w historii światowego siedmioboju.

Anouk Vetter i Nafissatou Thiam JEWEL SAMAD AFP