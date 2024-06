To koniec! Polska mistrzyni zdobyła tytuł i nagle ogłosiła koniec kariery

- Bardzo chciałam wrócić po macierzyństwie do biegania. Chciałam jeszcze coś pokazać... No niestety, dla mnie to były ostatnie mistrzostwa Polski. Całkowicie ostatnie. Bardzo cieszę się złotem, bo tak chciałam zakończyć swoją karierę. Może bardziej chciałam w Paryżu, taki był cel i robiłam wszystko, co mogłam, ale wszystkiego nie można zaplanować - mówiła z emocjami w głosie od teraz była już reprezentantka Polski.