Kiełbasińska , która w 2022 roku w Monachium do brązowego medalu indywidualnego dorzuciła dwa srebra w sztafecie (na 100 i 400 metrów) już w poprzednich sezonach borykała się z problemami zdrowotnymi. We znaki dawało jej się ścięgno Achillesa, o czym w październiku 2023 roku opowiadała w rozmowie z Interią.

"Raz było lepiej, a raz gorzej, ale to był problem, który cały czas mi towarzyszył od 2020 roku. Czasami bywało bardzo ciężko już na początku sezonu. Właściwie ciągle byłam na lekach przeciwzapalnych. Po hali było coraz gorzej. Miałam problemy zdrowotne, a do tego Achillesy nie odpuszczały. Kiedy wydawało się, że już wychodzę na prostą, nagle dostawałam jak obuchem w głowę" - mówiła.

Anna Kiełbasińska odpuściła sezon halowy. W Rzymie jednak nie wystartuje

Utytułowana zawodniczka, chcąc dobrze przygotować się do najważniejszych imprez bieżącego roku, odpuściła ostatni sezon halowy. Wciąż jednak zmagała się z problemami, co w kwietniu przyznała w rozmowie z TVP Sport. Jak zdradziła, doskwierał jej ból kaletki na tyle uciążliwy, że czasami nie była w stanie trenować. Mogła więc jedynie przyglądać się, jak trenują pozostali zawodnicy obecni na zgrupowaniu, co było dla niej bardzo trudne.