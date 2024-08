To już pewne, Natalia Kaczmarek zrezygnuje z dużej imprezy. Trener podał powód

Kolejne wyzwania przed Natalią Kaczmarek. Jedną dużą imprezę jednak odpuści

- Na pewno chcemy rozpocząć przygotowania do hali, by Natalia wystartowała kontrolnie na jakichś mityngach na 400 m. Jeśli zaś chodzi o HME, to decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Na pewno mogę teraz powiedzieć jedynie tyle, że zrezygnujemy z halowych mistrzostw świata (21-23 marca w chińskim Nankinie - przyp. red.). To już dla nas trochę zbyt odległy termin, a przygotowania do sezonu halowego chcielibyśmy rozpocząć wcześniej.