To już koniec. Polska mistrzyni ogłasza: "Wydarzyło się coś bardzo złego"

Iga Baumgart-Witan długo zmagała się z kontuzją . Ostatnie tygodnie były dla niej czasem wytężonej pracy i walki o powrót do pełni sił. W tym tygodniu miała wziąć udział w mistrzostwach Polski , które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim (27-29.07).

Wiadomo już jednak, że do realizacji tego scenariusza nie dojdzie. Mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej musi zejść z bieżni na dłużej.

"Liczyłam, że zobaczycie mnie niedługo na bieżni, że pokaże Wam to, jak dzielnie walczyłam o każdy dzień biegania i każdą setną, która pokazywała się na stoperze. Robiłam naprawdę wszystko, co w mojej mocy! Mimo bardzo długiego procesu treningu zastępczego i rehabilitacji zamiast biegania na bieżni moje wyniki na treningu były aż nadto zadowalające! Wyglądało to bardzo dobrze i napawało optymizmem, że dam radę przebiec 400m w czasie dającym możliwość walki z innymi dziewczynami. Jednak los chciał inaczej" - napisała 34-letnia sportsmenka na Instagramie.