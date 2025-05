To już kolejny raz. Mistrz świata aresztowany, nie zobaczymy go na bieżni

Po udanej inauguracji na Jamajce Grand Slam Track przeniosło się do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej do Miami. Zgodnie z planem w zawodach zaplanowanych na pierwszy weekend maja udział wziąć miał m.in. mistrz świata w sprincie, Fred Kerley. Jeszcze przed startem rywalizacji okazało się jednak, że nie zobaczymy amerykańskiego gwiazdora na bieżni. Powód? 29-latek został... zatrzymany przez policję.

Grand Slam Track w Miami bez Freda Kerleya. 29-latek został aresztowany

Jak donoszą lokalne media, w czwartek 1 maja miało dojść do incydentu z udziałem Kerleya w hotelu, w którym zatrzymali się lekkoatleci biorący udział w mityngu. 29-latek rzekomo wdał się w bójkę z partnerem innej reprezentantki USA, Alayshy Johnson , która dawniej była związana właśnie z Kerleyem. Kobieta miała zeznać policji, że w trakcie przepychanki ona również została ranna - otrzymać miała bowiem cios z pięści w twarz , co doprowadziło do intensywnego krwawienia. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy medialne doniesienia są prawdą. 29-letni sportowiec ani jego przedstawiciele wciąż nie zabrali bowiem jeszcze głosu w tej sprawie.