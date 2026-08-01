Mistrzostwa Europy w Birmingham są najważniejszą lekkoatletyczną imprezą tego lata dla reprezentantów Polski, choć pewnie dla kibiców w naszym kraju jeszcze większa gratką będzie memoriał Kamili Skolimowskiej, będący jedną z odsłon Diamentowej Ligi. W Anglii pojawią się bowiem najlepsi Europejczycy, w Chorzowie dołączą także tytani z innych kontynentów.

W czwartek Polski Związek Lekkiej Atletyki podał 74-osobowy skład reprezentacji na mistrzostwa kontynentu, w piątek do tej grupy dołączył jeszcze skoczek wzwyż Mikołaj Szczęsny. Rywalizacja na Alexander Stadium w Birmingham zacznie się w poniedziałek 10 sierpnia. I praktycznie na samym początku odbędą się kwalifikacje jednej z grup w męskim rzucie młotem, a te kobiece zaplanowano na sesję wieczorną. Finał młota pań odbędzie się w środę 12 czerwca. Szanse na występ w nim mają trzy reprezentantki Polski: Anita Włodarczyk, Ewa Różańska i Aleksandra Śmiech.

W tym gronie brakuje Malwiny Kopron, która zapowiadała w tym sezonie powrót. A ma w swojej kolekcji medale z mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, brakuje zaś tego z kontynentalnej rywalizacji.

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Kopron kilka razy była bliska podium mistrzostw Europy - w 2016 roku w Amsterdamie zabrakło jej niespełna trzech metrów (szósta pozycja), dwa lata później w Berlinie niecałych dwóch (czwarta lokata), a dwa lata temu w Rzymie - znów prawie trzech (siódme miejsce). Tamten występ na Stadio Olimpico był jednym z ostatnich, przerwa nastąpiła po nieudanych eliminacjach olimpijskich na Stade de France w Paryżu. A była to przerwa długa - macierzyńska.

Malwina Kopron Andrzej Olszanowski/archiwum prywatne materiały prasowe

W tym roku 31-letnia zawodniczka z Puław miała już wrócić do koła, choć trudno było się spodziewać tak od razu spektakularnych wyników. Ten moment jednak nie nastąpił. Wyjaśnienie przyszło z mediów społecznościowych zawodniczki, sama przyznała, że "treningowo ten rok był ciężki", kilka razy próbowała też go oficjalnie zacząć. "Za pierwszym razem doznałam kontuzji pleców na siłowni, wyłączyło mnie to z przygotowań na kilka tygodni. Potem parę innych rzeczy. Cały sezon goniłam żeby wrócić na rzutnie i dobrze wystartować, niestety organizm nie chciał ze mną współpracować" - napisała na Instagramie.

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Ostatecznie zdecydowała się na zabieg, który nazwała "małym". Niemniej oznacza to, że brązową medalistkę MŚ z Londynu oraz brązową medalistkę igrzysk z Tokio zobaczymy na starcie dopiero w kolejnym sezonie.

A jego punktem kulminacyjnym będą wrześniowe mistrzostwa świata w Pekinie.

Malwina Kopron z brązowym medalem olimpijskim Łukasz Kaczanowski/Polska Press East News





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