To jasny sygnał dla Pii Skrzyszowskiej. Pierwsze poważne zawody i rekord kraju

Obrona złota w mistrzostwach Europy i awans do ścisłego finału na 100 m przez płotki podczas igrzysk olimpijskich - to wydaje się być celem Pii Skrzyszowskiej latem 2024 roku. Nasza fenomenalna płotkarka nie zdecydowała się na wczesny start w Diamentowej Lidze w Xiamenie, ale w Chinach pojawiły się jej wspaniałe rywalki. W kapitalnym biegu aż pięć z nich uzyskało czas poniżej 12.60 s. Kluczowy jest tu jednak Cyrény Samby-Mayeli, której 12.55 s to nie tylko rekord życiowy, ale i rekord Francji.