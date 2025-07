To był bieg po mistrzostwa świata. Dla dwóch Polaków. A trzeci jest już blisko

Celem podstawowym było złamanie granicy 105 sekund na tym dystansie, łatwe to nie jest. W Poznaniu też solidnie wiało, co na jednej prostej pomaga, ale na drugiej - już nie.

W stawce znalazło się aż 12 zawodników, było więc ciasno, ale na końcu nikt specjalnie nikomu nie przeszkadzał, przynajmniej w gronie Polaków. Wszyscy bowiem byli na czele: prowadził Wyderka, doganiał go Ostrowski, a jeszcze z tyłu przesuwał się Sieradzki. 22-letni Wyderka wytrzymał do końca, choć biegł już resztką sił, utrzymał prowadzenie, zaraz za nim wpadł Ostrowski.

Obaj pobili bowiem rekordy życiowe, obaj wypełnili minimum do Tokio: 1:44.23 Wyderki i 1:44.25 Ostrowskiego to 11. i 12. rezultat w tym roku w Europie. Do najlepszych na świecie brakuje jeszcze dwóch sekund, ale przecież mamy do czynienia z zawodnikami młodymi, jeden wkrótce skończy 23 lata, drugi - 24.