Szczęśliwy zbieg okoliczności. Robert Gutowski miał nie jechać na igrzyska, a wrócił z medalem

Z notki prasowej z tego wypadku wynika, że Gutowski jechał do swojego domu w bazie, kiedy to po złej stronie jezdni znalazł się inny samochód. Ten z impetem uderzył w auto lekkoatlety. Sportowiec zginął na miejscu. Miał 25 lat . Śmierć poniósł też kierowca drugiego pojazdu, również żołnierze piechoty morskiej. Gutowski w Marines służył przez rok. Zostawił żonę Joannę , którą poślubił 18 miesięcy wcześniej.

Ten skok przyniósł mu sławę, a chwilę później przeżył wielkie rozczarowanie

Ten niespodziewany sukces napędził Gutowskiego. Kilka miesięcy po igrzyskach, dokładnie 27 kwietnia 1957 roku w Stanford pobił on rekord świata w skoku o tyczce, który od 15 lat należał do legendy tego sportu Corneliusa Warmerdama. Ten ostatni skakał jeszcze na tyczkach bambusowych. Serię rekordów świata zaczął ustanawiać w kwietniu 1940 roku. Wówczas skoczył 4,57 m. Swój rekord świata doprowadził do wyniku 4,77 m, jaki uzyskał w maju 1942 roku. I dopiero rezultat ten - o centymetr (4,78 m) - poprawił Gutowski. On skakał już na aluminiowej tyczce, której era nie trwała zbyt długo.