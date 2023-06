Ten dystans był polską specjalnością. Przełomowy rekord świata w Paryżu

Pałeczkę bicia rekordów przejął od niego Zdzisław Krzyszkowiak - dwukrotnie bił najlepszy rezultat w historii, na dodatek w Rzymie został mistrzem olimpijskim. Złoto z igrzysk przywiózł w 1980 roku z Moskwy także Bronisław Malinowski - ze swoim magicznym wtedy wynikiem 8:09.70 dziś byłby w Paryżu drugi. Wyprzedziłby Japończyka Miurę, bijącego rekord swojego kraju, o setne sekundy, ale pewnie nikt by na to nie zwrócił uwagi. Cały stadion był bowiem skupiony na biegu niesamowitego Lamechy Girmy - Etiopczyka, który rozprawił się z nieosiągalnym, jak się wydawało rekordem świata.

Kenijski Katarczyk miał rekord świata, w piątek go w końcu stracił. Po 19 latach

Malinowski w Moskwie wyprzedził dwóch biegaczy z Afryki - był ostatnim lekkoatletą spoza tego kontynentu, który zgarnął olimpijskie złoto. Taką szansę miał kenijski biegacz Stephen Cherono , który w 2004 roku ustanowił fantastyczny rekord świata (7:53.63), a rok wcześniej zdobył złoto na mistrzostwach globu w Paryżu. Tyle że rekord pobił już nie jako Cherono, ale Saif Saaeed Shaheen - reprezentując nową ojczyznę, czyli Katar. Na igrzyskach w Atenach chciał reprezentować to azjatyckie państwo, ale wtedy Kenia nie zgodziła się na skrócenie karencji. Nie zdobył więc olimpijskiego złota, do dziś miał satysfakcję z rekordu świata .

Kibice patrzyli i wspomagali dopingiem. Rekord świata był "na talerzu"

Na ostatnim okrążeniu można było mieć obawy, czy Girma wytrzyma to tempo. Być może minimalnie zwolnił, ale i tak spisał się fenomenalnie. Nowy rekord świata jest lepszy od starego o ponad półtorej sekundy - teraz to 7:52.11. A gdy finiszowali pozostali zawodnicy, bijąc rekordy życiowe (pierwsza piątka), czy nawet kraju (Japonia, Tunezja), to nikogo to specjalnie nie interesowało. Liczyło się tylko osiągnięcie Lamechy Girmy, który sam nie mógł w to uwierzyć. W wieku 22 lat przeszedł bowiem do historii lekkiej atletyki.