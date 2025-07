Tempo na okolice rekordu Polski. Odwaga w świetnej stawce, drugi wynik w karierze

Polscy specjaliści od 800 metrów zaskakują w tym roku na całej linii. Maciej Wyderka, Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki i Bartosz Kitliński nie ścigają się już na poziomie 1:46.00, ale poniżej 1:45.00, co przecież w ostatnich latach dla Biało-Czerwonych było rzadkością. A we wtorek w Brescii Ostrowski mógł ustanowić nawet fantastyczną życiówkę, w okolicach rekordu kraju Pawła Czapiewskiego (1:43.22). Nie wytrzymał jednak tego tempa w końcówce, choć jego 1:44.65 to i tak drugi wynik w karierze.