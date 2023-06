Tego świat nie widział. Drugi rekord świata tydzień po tygodniu. Kosmos!

Kenijska biegaczka Faith Kipyegon przejdzie do historii lekkiej atletyki. Ledwie tydzień temu podczas mityngu we Florencji rozprawiła się z rekordem świata na 1500 metrów, to dziś w fenomenalnym stylu w Paryżu poprawiła historyczny wynik na dystansie 5000 metrów. A to niemal zupełnie inna konkurencja, w której trzeba mieć nie tyle szybkość, co wytrzymałość. 29-latka stoczyła niesamowity pojedynek z mistrzynią świata z Eugene Letesenbet Gidey, dość wyraźnie pokonała Etiopkę i zabrała jej rekord.