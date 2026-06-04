Tego nie chcieliśmy usłyszeć. Fatalne wieści. Bukowiecka sama ogłasza i tłumaczy

Wierzyliśmy, że to może być wieczór Natalii Bukowieckiej. Przed niespełna tygodniem 28-letnia sportsmenka pobiegła przecież 400 metrów w czasie 50,12 s. To jej najlepszy wynik w karierze na otwarcie sezonu.

Rezultat uzyskała w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. W Rzymie miała potwierdzić wysoką dyspozycję. W dniu startu przekazała jednak w mediach społecznościowych informację, która zasmuciła polskich kibiców.

Natalia Bukowiecka przegrała z kontuzją. Rezygnuje ze startu w Rzymie. Na horyzoncie ME w Birmingham

"Kochani dzisiaj miałam biegać na Diamentowej Lidze w Rzymie. Niestety, nie zobaczycie mnie dzisiaj na bieżni" - poinformowała Bukowiecka na Instagramie.

"Wczoraj po treningu poczułam lekki ból. Mam nadzieję, że to nic poważnego, zdecydowałam się jednak wycofać z biegu i nie ryzykować pogłębieniem urazu. Oczywiście, po badaniach dam Wam znać, co z kolejnymi startami" - dodała.

Jeśli kłopoty musiały się pojawić, to może lepiej, że ujawniły się właśnie teraz. Priorytetem pozostaje start w mistrzostwach Europy, których gospodarzem będzie Birmingham. Impreza odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia.

Bukowiecka pozostaje rekordzistą Polski w biegu na 400 m. Przed dwoma laty w trakcie mityngu Diamentowej Ligi w Londynie uzyskała rezultat 48,90 s. Poprawiła w ten sposób najlepsze osiągnięcie Szewińskiej, które przetrwało blisko pół wieku.

Natalia Bukowiecka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Natalia Bukowiecka Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP





Natalia Bukowiecka najlepsza w biegu na 400 m podczas Memoriału Ireny Szewińskiej 2026 Polsat Sport