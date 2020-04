Techniczna trasa z dużą różnicą wysokości poprowadzona przez tatrzańskie szlaki, weryfikacja zawodników na podstawie sportowego przygotowania, a nie szybkości zapisów oraz wysokie nagrody finansowe. To tylko niektóre z propozycji organizatorów Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego, który 25 lipca zadebiutuje w Kościelisku. Zważając na pandemię, przygotowano alternatywne terminy i maksymalnie odroczono termin płatności.

Pewnych rzeczy nie da się zapomnieć i przestać kochać. Należą do nich z pewnością Tatry, w których warunki sprzyjają do uzależnienia się od sportu, jakim są biegi górskie. Tegoroczna edycja Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego będzie pierwszą w tej formie przygotowaną rywalizacją z miłością do gór i sportu jednocześnie.

25 lipca w Kościelisku na spragnionych adrenaliny i kontaktu z naturą będą czekały aż trzy dystanse. Główny - Tatra Sky Marathon (42 km/3500 m+), Tatra Trail (18 km/550 m+) oraz multisportowy Bieg Świstaka.

Organizatorzy zapewniają, że są gotowi na modyfikacje z uwagi na pandemię. W tym celu przygotowano trzy awaryjne terminy (29.08., 05.09. i 04.10.), a także postanowiono maksymalnie odroczyć termin płatności.

Góry wzywają biegaczy

Tatrzański Festiwal Biegowy na wstępie chce wyróżnić najlepszych biegaczy. To dlatego zapisy nie mają formy "kto pierwszy, ten lepszy". Każdy zapisany uczestnik najdłuższego dystansu zostanie zweryfikowany na podstawie swojego biegowego doświadczenia. To również forma troski o bezpieczeństwo biegaczy, o które dodatkowo zadba kilkunastu ratowników górskich. Nie oznacza to jednak, że wydarzenie nie jest zadedykowane też tym, którzy na pokonanie wybranej przez siebie trasy potrzebują troszkę więcej czasu.

Limit uczestników to 350 zawodników dla każdego z dystansów górskich. 20 miejsc (10 najlepszych kobiet i mężczyzn) z każdym z biegów będzie przeznaczone dla elity. Już teraz wielu wyśmienitych zawodników wstępnie zadeklarowało start w biegu. W puli nagród jest aż 30 tysięcy złotych!

Zapisy na Tatrzański Festiwal Biegowy już ruszyły

O wyjątkowym charakterze zawodów przekonuje pomysłodawca Festiwalu Marcin Rzeszótko.

"Chciałem stworzyć imprezę zupełnie inną niż te dotychczasowe. Klub Wysokogórski Zakopane przez wiele lat organizował imprezy, które łączyły w sobie bieganie i wspinanie. To właśnie do tego nawiązujemy w jednej z propozycji naszego Festiwalu, czyli w Biegu Świstaka. Sama festiwalowa formuła nakreśliła się w 2012 roku, kiedy KW Zakopane zorganizował bieg na Rakoń i Wołowiec. To była jedna z pierwszych tego typu imprez biegowych na terenie Tatr, pomijając oczywiście tak znane zawody, jak Bieg im. dh. Fr. Marduły i bieg na Kasprowy. Później powstał Tatra Fest Bieg i obecnie Tatra Sky Marathon - propozycja bardzo wymagająca, ale nieco krótsza niż wspomniany TFB" - mówi Rzeszótko.