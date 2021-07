Już drugi raz w Kościelisku odbędzie się Tatrzański Festiwal Biegowy , który tym razem zyskał rangę Pucharu Świata w biegach górskich.

Na wydarzenie składają się trzy biegi o różnych poziomach trudności i dystansach oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Najważniejszym punktem programu będzie Tatra SkyMarathon (40 km/ 3 300 m +). To właśnie na tym dystansie rozstrzygnie się rywalizacja wśród elitarnych biegaczy górskich, którzy powalczą w zawodach rangi Pucharu Świata. Pośród kandydatów do zwycięstwa znajdują się też Polacy i Polki.

- Na liście startowej pań pośród faworytek znajdują się między innymi tegoroczna mistrzyni świata w skyrunningu i druga na aktualnych listach światowych Czeszka Marcela Vasinova, obrończyni tytułu Mirosława Witowska, trzykrotna mistrzyni Polski z tego roku Martyna Kantor, Dominika Stelmach oraz szósta zawodniczka światowego czempionatu skyrunning Węgierka Iren Tiricz. Jeśli idzie o faworytów wśród panów, to na trasie zobaczymy chociażby aktualnego mistrza Polski Marcina Świerca, Andrzeja Witka, Petera Fraňo, czy młodzieżowego mistrza świata Raula Criado Sáncheza - powiedział organizator wydarzenia Marcin Rzeszótko.

Podczas drugiej edycji wydarzenia odbędzie się Tatra Trail (19 km/720 m+). To bieg dla tych, którzy preferują krótsze dystanse. Rywalizacja zapowiada się równie mocno. Tytułów z poprzedniego roku będą bronić Iwona Wicha i Piotr Łobodziński, a do walki o zwycięstwo z pewnością włączą się m.in. Magdalena Kozielska, Zuzanna Morkos, Marcin Kubica i Sylwester Lepiarz. Trasa została nieco zmodyfikowana i tym razem będzie miała jeszcze bardziej górski charakter. To ukłon w stronę sugestii uczestników pierwszej edycji.

W porównaniu do minionego roku Tatrzański Festiwal Biegowy będzie zdecydowanie bardziej rozbudowany. Tym razem odbędzie się również towarzyszący imprezie Bieg Świstaka, czyli zawody dla najmłodszych, a ponadto można będzie się wybrać na wycieczkę z przewodnikiem, czy posłuchać prelekcji. Przewidziano także możliwość skorzystania z warsztatów dla biegaczy, studia fizjoterapii, ścianki wspinaczkowej oraz szeregu atrakcji w miasteczku festiwalowym. W wydarzeniu udział weźmie również gość specjalny.

- W zeszłym roku impreza była okrojona. Musieliśmy zrezygnować z szeregu atrakcji ze względu na pandemię. W tym roku na listach startowych mamy trzy razy więcej osób, robimy zawody i warsztaty dla dzieci. Frekwencja zapowiada się naprawdę wysoka. Wystarczy powiedzieć, że na liście startowej głównego biegu mamy 350 miejsc, a do uczestnictwa w zawodach zgłosiło się 1 080 biegaczy - dodał organizator festiwalu.

Warto zaznaczyć, że choć najwięcej uwagi skupia się na najbardziej wymagającym dystansie Tatra SkyMarathonu, organizator przykłada wiele starań do tego, aby wszyscy uczestnicy mogli poczuć w równym stopniu atmosferę skyrunningu.

- Cieszę się, że zakwalifikowaliśmy się do Pucharu Świata. Chcemy ściągnąć elitę biegaczy i biegaczek, tworząc zarazem dobrą przestrzeń dla pozostałych uczestników. W tym celu limit na pokonanie trasy został ustalony na 10 godzin. Każda umiarkowanie przygotowana do zawodów osoba poradzi sobie z pokonaniem trasy w takim czasie. Cieszymy się, że zostaliśmy dostrzeżeni przez WMRA (Światowe Stowarzyszenie Biegów Górskich), ale nie spoczywamy na laurach. Nieustannie dopracowujemy wydarzenie i mamy apetyt na więcej - podkreślił Marcin Rzeszótko.

W piątek o godzinie 19.00 przy ulicy Krupówki 30 zostanie zaprezentowana elita zawodów, czyli najsilniejsze nazwiska, które włączą się do walki o podium.



