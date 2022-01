GTWS została zaprojektowana, aby sprostać oczekiwaniom najlepszych sportowców, którzy chcieli regularnie ścigać się ze sobą w zawodach na najwyższym poziomie. Cykl Golden Trail World Series udowodnił w 2021 roku, że można te zawody również określić jako największe na świecie show w środowisku trailrunningu. Szeroka komunikacja w mediach i sieciach społecznościowych, a także filmy i wysokiej jakości transmisje na żywo zwiększyły popularność serii w świecie biegaczy górskich. GTWS dąży do zwiększenia udziału publiczności, kibiców. Jednym ze sposobów jest tworzenie i rozwijanie Golden Trail Series National.

Podczas gdy celem GTWS jest zgromadzenie najlepszych sportowców z całego świata, to celem GTNS jest zaproszenie do rywalizacji najlepszych sportowców krajowych i umożliwienie im wejścia do elity poprzez start Wielkim Finale i zmierzenie się z najlepszymi sportowcami świata. Edycje narodowe będą rozgrywane między innymi: we Francji i Belgii, Hiszpanii i Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA I Kanadzie, Niemczech i Austrii oraz Czechach-Słowacji-Polsce (wspólna edycja). W Polsce wyścig GTNS odbywa się od dwóch lat w Lądku -Zdroju w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, teraz dołączy do cyklu Tatrzański Festiwal Biegowy Tatra Sky Marathon.

W ramach czesko-słowackiej-polsko GTNS w przyszłym roku rywalizacja toczyła się w następujących zawodach 23.04.2022 SALOMON JEŠTĚD SKYRACE / 21KM +1350M 11.06.2022 SALOMON VALAŠSKÝ HRB / 30KM +1100M 19.06.2022 SALOMON DRAGON TRAILS / 26KM +800M 15.07.2022 GOLDEN MOUNTAINS TRAIL / 33KM +1500M 23.07.2022 TATRA SKYMARATHON / 42KM +3500M 20.08.2022SALOMON JESENICKÝ MARATON / 42KM +1800M Zasady rywalizacji zostaną w tym roku zmodyfikowane.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że światowa edycja GTWS stanie się w przyszłym roku jeszcze bardziej atrakcyjna. Dosypano do puli więcej pieniędzy, zmieniono regulamin cyklu w taki sposób, aby zwiększyć rywalizację wśród biegaczy, zapowiedziano bardziej rygorystyczne kontrole antydopingowe. Wszystko zakończy się Wielkim Finałem na Maderze. Podobna rewolucja czeka edycje narodowe. Golden Trail National Series również będą rozgrywane według nowych zasad, bardziej przyjaznych dla biegaczy, a Wielki Finał będzie odbywał się w tym samym czasie co finał światowy. "Jeśli chodzi o naszą edycję to staraliśmy się ją jak najbardziej uatrakcyjnić, ale też zoptymalizować dla biegaczy pod względem podróżowania.

Zdecydowaliśmy, że żeby dostać się do finału GTNS, który odbędzie się na trasie Jesenickiego Marathonu, wystarczy być w czołowej trójce jakichkolwiek zawodów cyklu. Najlepszych trzech mężczyzn i kobiet na trasie Jesenckiego Marathonu zakwalifikuje się na Wielki Finał na Maderze, który odbędzie się jesienią" - powiedział Przemysław Ząbecki - Community Manager Running/Outdoor Amer Sports Polska. “Bardzo się cieszymy, że w tym roku Tatra Sky Marathon dołączy do naszego cyklu Golden Trail National Series, a marka Salomon wesprze tę dobrze rozwijającą się imprezę. Formuła rywalizowania w trzech sąsiadujących ze sobą krajach wydaje nam się atrakcyjna, tym bardziej, że poziom sportowy reprezentowany przez naszych sąsiadów jest naprawdę wysoki.

Konfrontacja naszych zawodników z Czechami i Słowakami zawsze jest bardzo zacięta. Dla nas naturalnym wyborem miejsca na polską odsłonę GNTS był Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w Lądku-Zdroju, który jest wspierany przez markę Salomon od początku swojego istnienia. Tak uczyniliśmy dwa lata temu. Kiedy teraz pojawiła się szansa, aby kolejna polska impreza dołączyła do cyklu kosztem imprezy czeskiej, wybór padł na Tatra Sky Marathon. Chcemy wraz z marką Buff, która od początku wspiera imprezę, stworzyć wyjątkowe zawody i pokazać, dobrą współpracę dla dobra biegów górskich w Polsce"

Czy jest szansa, aby w kolejnych latach któraś z wymienionych polskich imprez dołączyła do edycji światowej? "Nie ukrywam, że to jest nasze marzenie i byłoby super, pokazać Polskę najlepszym biegaczom na świecie obojętnie czy zdecydujemy się promować Tatra Sky Marathon czy DFBG. My cieszymy się ze startu współpracy z naszym nowym sponsorem. Wszystko w naszych rękach" - stwierdził Marcin Rzeszótko - Dyrektor Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego Tatra Sky Marathon.