Takiego konkursu dawno nie było. Lider światowych tabel pokonany

Dla Wojciecha Nowickiego był to drugi start w tym sezonie - dwa tygodnie temu dość pewnie triumfował w mityngu Absa Kip Keino Classic Continental Tour w Nairobi , a wynik - 79,78 m, dał mu prowadzenie w światowych tabelach. - Nie jestem typem zawodnika, który na treningach rzuca daleko. Ten start w Kenii nie był najgorszy, ale też bez fajerwerków. Podszedłem do niego z marszu. Tak bardziej, by się sprawdzić - mówił złoty medalista olimpijski w rozmowię z Interią . Podkreślał przy tym, że ten rok jest dla niego czasem dokonywania zmian w kwestiach technicznych , a wszystko ma być gotowe na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu.

Amerykanin wiele razy już straszył Polaków. Przychodziły mistrzostwa i był w ich cieniu

Nowicki cieszył się najlepszym wynikiem na świecie dokładnie tydzień. W zeszłą sobotę jego osiągnięcie poprawił bowiem Amerykanin Rudy Winkler - w Tucson w Arizonie uzyskał aż 80,88 m. Takie wyniki 28-latka nie powinny dziwić. Winkler bowiem słynie z dalekich rzutów na swoim terenie, ale tylko podczas okresu przygotowawczego do wielkich imprez. Gdy dochodzi do walki o medale, wielkich możliwości pokazać już nie potrafi .

Dziś w nocy polskiego czasu doszło do starcia czołowych młociarzy świata w mityngu USATF Los Angeles Grand Prix. To świetnie obsadzone zawody, z wieloma gwiazdami różnych dyscyplin na bieżni, rzutni czy skoczni. Rywalami Nowickiego był więc nie tylko Rudy Winkler , ale też m.in. wicemistrz olimpijski Eivind Henriksen czy młody Kanadyjczyk Ethan Katzberg , autor trzeciego najlepszego wyniku w tym roku. Nikt się chyba nie spodziewał, że o końcowym triumfie będzie decydował... jeden centymetr.

Niesamowite! Jeden centymetr w finałowej serii zadecydował o zwycięstwie

Pierwsza seria była kiepska, żaden z młociarzy nie dorzucił do 75. metra, a Nowicki z rezultatem 74,68 m objął prowadzenie. Tyle że w drugim podejściu Amerykanin uzyskał 77,17 m i to on był już pierwszy. Jakby tego było mało, po chwili Nowicki też posłał młot daleko, a sędziowie zmierzyli... 77,17 m - tyle samo co Winklerowi. Od teraz o pierwszej pozycji miała więc decydować druga najlepsza próba, bo jeden i drugi nie mogli się poprawić. Jeszcze po trzeciej kolejce wyżej był Polak, ale w czwartej i piątej Winkler przekraczał 76 metrów (76,84 i 76,33 m), a Nowicki - nie.