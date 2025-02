Finał rywalizacji płotkarzy wyrósł w Atlas Arenie na ten najważniejszy z biegów podczas mityngu Orlen Cup. A wszystko za sprawą fenomenalnego startu Jakuba Szymańskiego , który nie tylko rozprawił się z własnym rekordem Polski, ale też poprawił najlepszy czas w 2025 roku na świecie. Stopery pokazały początkowo 7.38 s, skorygowano to na 7.39 s . I tak lepiej o dwie setne od wyniku 22-latka dwa tygodnie temu w Luksemburgu.

- W planie nie było takiego szybkiego biegu. Chciałem pobić rekord mityngu i to by mi wystarczyło. Natomiast przy takiej atmosferze, przy muzyce, którą słyszałem specjalnie dla mnie też, bo włączyli mój kawałek, przy którym bardzo się dobrze czuję i mnie pobudza, to wszystko stworzyło maszynę, która się rozpędziła - powiedział później zawodnik SKLA Sopot.