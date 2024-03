Taka deklaracja Ewy Swobody. Ogłasza w sprawie medalu MŚ

W sobotni wieczór Swoboda dała polskim fanom masę radości, zdobywając srebro w biegu na 60 metrów. W tej niezwykle prestiżowej konkurencji przegrała jedynie z Julien Alfred, a "w drodze" do finału poprawiła rekord naszego kraju, śrubując go aż do rezultatu 6,98 sekundy. Nasza sprinterka powetowała sobie w wielkim stylu niepowodzenie sprzed dwóch lat - w Belgradzie zajęła czwarte miejsce, podium przegrywając o dokładnie... 0,002 sekundy.

Reklama