W 2022 roku Paweł Fajdek po raz ostatni zaliczył dwa konkursy z wynikami ponad 81-metrowymi - to było 81.98 m w Eugene, dające złoto mistrzostw świata, a trzy tygodnie później 81.27 m w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, ten też wygrał.

Rok wcześniej takich konkursów było więcej, ale mimo 81.53 m na Stadionie Narodowym w Tokio, nie zdobył złota - przegrał nie tylko z Wojciech Nowickim, ale również i Eivindem Henriksenem. A wcześniej? Wtedy obecny podopieczny Szymona ZIółkowskiego, a kiedyś Czesława Cybulskiego, nie miał sobie równych. Owszem, "spalał" się czasem w zmaganiach olimpijskich, przegrywał z presją, ale był gigantem młota. Pięć tytułów mistrza świata świadczy o tym dobitnie.

A później przyszły trzy trudniejsze sezony, w których wyniki na poziomie 80 metrów czasem się zdarzały, choć rzadko. Tyle że świat rzucał dalej, a rolę Fajdka przejął Ethan Katzberg. Młody Kanadyjczyk, mimo 24 lat, ma już w dorobku dwa tytuły mistrza świata i olimpijskie złoto z Paryża. Potężny, wysoki, szybki w kole - w Tokio rzucił niemal 85 metrów. Przyćmił wszystkich.

Zimą Fajdek przeszedł operację barku, szybko wrócił, jednak wyniki, jakie uzyskał w ostatnich dniach, przeszły chyba oczekiwania, nawet te jego. A wygląda, że to nie jest bynajmniej szczyt formy naszego pięciokrotnego mistrza świata. 81,89 m w Zagrzebiu, teraz w piątek 82.09 m w Nancy - to wyniki dające medale w wielkich imprezach. Liczna młociarzy z rezultatami ponad 82 metry powiększyła się w tym roku do czterech osób. A na jej szczycie znajdował się Yann Chaussinand (82.44 m), którego Polak pokonał w Nancy.

W nocy naszego czasu to się zmieniło.

Diamentowa Liga w Eugene. Rekordowy rzut Ethana Katzberga. Najdalej w historii tych zmagań

Część elity rywalizowała bowiem we Francji, część z kolei wybrała Eugene w Oregonie - tam odbywają się dwudniowe zmagania w Diamentowej Lidze. Przy czym na pierwszy dzień organizatorzy wpisali większość tych konkurencji, w których nie będą przyznawane punkty do klasyfikacji.

Taką jest zaś rzut młotem, wypychany z Diamentowej Ligi, będący na jej skraju. Organizowany czasem w Oslo czy Paryżu, regularnie zaś w Chorzowie i właśnie Eugene.

Ethan Katzberg, Eugene 2026 Ali Gradischer/Getty Images via AFP AFP

Na Hayward Field pojawiło się czterech z pięciu najlepszych młociarzy ostatnich MŚ w Tokio - zabrakło tam tylko brązowego medalisty Bence Halasza, który wybrał Nancy. W pierwszej serii nie było rzutów za linię 80. metra, a później Katzberg odpalił 83.33 m. To najlepszy wynik w tym roku na świecie, ale też... rekord Diamentowej Ligi. Ten poprzedni wynosił 81.92 m i należał do Wojciecha Nowickiego - Polak uzyskał go trzy lata temu w Oslo.

Jeszcze w trzech kolejnych seriach młot po wyrzutach Kanadyjczyka lądował bardzo daleko, było m.in. 82.73 m. Drugą pozycję zajął Rudy Winkler, który w tym konkursie stracił rekord mityngu Prefontaine Classic, 83.16 m. On z kolei uzyskał też niezłe 81.12 m.

Słabiej spisał się Hummel - wicemistrz świata skończył konkurs z rezultatem 79.01 m. Za nim pozostał Kochan (78.95 m), który jeszcze kilka dni temu rywalizował z Fajdkiem w Zagrzebiu i Poznaniu.

Wkrótce niemal wszystkie gwiazdy zobaczymy zapewne w rywalizacji w Budapeszcie - już 14 lipca.

Najlepsi młociarze na świecie w 2026 roku

82.33 m - Ethan Katzberg (Kanada) - 3 lipca, Eugene

82.44 m - Yann Chaussinand (Francja) - 13 czerwca, Wilmington

82.38 m - Mychajło Kochan (Ukraina) - 13 czerwca, Wilmington

82.09 m - Paweł Fajdek (Polska) - 3 lipca, Nancy

81.27 m - Merlin Hummel (Niemcy) - 24 maja, Fränkisch-Crumbach

81.22 m - Bence Halasz (Węgry) - 3 lipca, Nancy

81.12 m - Rudy Winkler (USA) - 3 lipca, Eugene

80.95 m - Armin Szabados (Węgry) - 25 kwietnia, Veszprem

80.69 m - Volodymyr Myslyvchuk (Czechy) - 15 marca, Nikozja

Paweł Fajdek Philippe MILLEREAU/KMSP AFP

Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Tyłem Ethan Katzberg ANDRZEJ IWAŃCZUK/NurPhoto via AFP AFP





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