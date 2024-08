Tak jak "Aniołki", a nawet wcześniej. Świat daleko uciekł Polakom

Nie było awansu kobiecej sztafety do finału w biegu rozstawnym 4x400 m, liczyliśmy jednak, że radość będzie kwadrans później, gdy swój bieg zakończą następcy dawnych "lisowczyków". Pięknego nawiązania do najlepszych, do rywalizacji o medale. Świat uciekł Biało-Czerwonym, cztery zespoły w ich półfinale finiszowały w czasie poniżej trzech minut, dwa kolejne - nieco ponad. A Maksymilian Szwed, Karol Zalewski, Daniel Sołtysiak i Kajetan Duszyński dobiegli w 3:01.21, na siódmym miejscu. To zaś oznaczało koniec marzeń.