Tak Anastazja Kuś ubrała się na maturę z angielskiego. Powiało luksusem

W poniedziałek 4 maja rozpoczął się maturalny maraton. Na początek uczniowie z całej Polski przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Najwięcej punktów można zebrać, pisząc wypracowanie. Należy odwołać się w nim do lektury obowiązkowej z arkusza, innego utworu literackiego, także poetyckiego, oraz wybranych kontekstów. W tym roku na poziomie podstawowym założono dwa tematy do wyboru:

Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość

Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

We wtorek 5 maja maturzyści egzaminowani byli z drugiego przedmiotu obowiązkowego: matematyki. A teraz, w środę 6 maja, przyszedł czas na język obcy nowożytny. Zdecydowana większość abiturientów wybiera język angielski.

Wśród tegorocznych maturzystów są także przedstawiciele świata sportu. Egzamin zdają m.in. Oskar Pietuszewski, który zaraz po zdobyciu z FC Porto mistrzostwa Portugalii wsiadł w samolot i przyleciał do kraju, by podejść do matury, oraz Anastazja Kuś. Lekkoatletka w mediach społecznościowych akcentuje ważne maturalne doświadczenie.

Anastazja Kuś zdaje w tym roku maturę. Ale nie w szkole

Anastazja Kuś, ze względu na sportową karierę, uczy się w tzw. Szkole w Chmurze. To oznacza, że nie chodzi do typowej placówki, a lekcje odbywa online w ramach edukacji domowej. Maturę jednak zdaje standardowo, nie przez internet. Razem z 5 tysiącami innych uczniów egzaminy pisze na stadionie Legii Warszawa.

W środę z samego rana opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z windy. Przed wyjściem na egzamin z języka nowożytnego postawiła na wygodną stylizację. Założyła jasną luźną koszulę oraz szerokie ciemnoszare spodnie. Na innym ujęciu widać, że dobrała do tego luksusową torebkę od Louis Vuitton. Dość podobny zestaw wybrała jej mama. Alicja Kuś wspiera córkę na każdym kroku, także teraz.

Anastazja Kuś w tym roku zdaje maturę https://www.instagram.com/alicjakus_/ ESP/Instagram

W takim wydaniu Anastazja znów udała się na stadion warszawskiej Legii, a jej przejście przez bramki nagrała mama. Następnie podzieliła się filmikiem w sieci. Wcześniej opublikowała na swoim profilu w założeniu zabawną rolkę z rozmową z córką. Podłożono do niej dźwięk z kultowej sceny z "Dnia Świra". Adaś Miauczyński (Marek Kondrat) bezskutecznie próbuje nauczyć w niej syna Sylwka (Michał Koterski) odmiany czasownika "to be".

Egzamin z języka nowożytnego jest ostatnim z zestawu tych obowiązkowych. Można zdobyć maksymalnie 60 punktów. Próg zdawalności ustalono na poziomie 30 proc. By zaliczyć maturę, wystarczy zatem 18 punktów.

Anastazja Kuś LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Anastazja Kuś Polsat Sport

Anastazja Kuś Łukasz Szeląg PZLA materiały prasowe

Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press