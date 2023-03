Ta tragedia wstrząsnęła światem sportu. Pocisk wbił się w czaszkę

Był 30 grudnia 2012 roku. Według policji miejskiej uzbrojeni mężczyźni wtargnęli w niedzielny poranek do baru "La Reina de los Reyes", znajdującego się na 41. kilometrze autostrady Meksyk - Texcoco. Doszło do strzelaniny. Na miejscu zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

Pocisk wbił się w czaszkę meksykańskiego sportowca

Noe Hernandez , który ucierpiał w przypadkowej strzelaninie, trafił do szpitala z raną postrzałową. Pocisk wbił się w czaszkę po lewej stronie w okolicy czołowej.

- Pocisk przeszedł przez to, co nazywamy podstawą czaszki, która oddziela mózg od jamy nosowej, i wyszedł przez ten sam obszar po prawej stronie - wyjaśniał wówczas lekarz Castillo Rangel .

Od razu stało się jasne, że sytuacja jest krytyczna. Rozpoczęła się walka o życie sportowca. Koniecznych było wiele operacji. Lekarze robili, co mogli. W wyniku ran postrzałowych Hernandez stracił wzrok.

Stało się jasne, że jeśli Hernandez przeżyje, to nie będzie nic widział. Po wielu operacjach został wypisany ze szpitala 8 stycznia 2013 roku. Zmarł osiem dni później z powodu niewydolności krążeniowej i oddechowej. Miał 34 lata.

Noe Hernandez był prowadzony przez polskiego trenera

Meksykanin był trenowany przez Jerzego Hauslebera. To wielokrotny mistrz Polski z lat 50. ubiegłego wieku, który w 1966 roku wyjechał do pracy trenerskiej w Meksyku. Tam objął kadrę chodziarzy, którą prowadził do 2004 roku.