Szymański miał sporo szczęścia i awansował. "Dzięki Bogu, że jestem w półfinale"

Szymański do eliminacji przystępował z drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie spośród wszystkich rywali w swojej grupie, sam bieg był jednak wyrównany. Polak popełnił drobny błąd w drugiej części dystansu, ale na szczęście finalnie nie poskutkowało to żadnym przykrym zakończeniem i nasz reprezentant, nieco szczęśliwie, ale z czasem 13.88 zameldował się w półfinale.

- Dziękuję Bogu, że jestem w tym półfinale. Druga połowa dystansu była bardzo mierna w moim wykonaniu, miałem sporo szczęścia, że udało się awansować. Mam nadzieję, że będzie jak w Belgradzie, że pierwszy bieg na przetarcie, a drugi już na luzie. Przyjechałem tutaj z założeniem, że chcę biegać najszybciej w życiu, więc założmy, że ten bieg to była tylko rozgrzewka - powiedział szczerze w rozmowie z TVP Sport Szymański.

Lekkoatletyka. Jakub Szymański w półfinale biegu na 110 metrów przez płotki

Działo się także w pozostałych dwóch biegach. W pierwszym z nich swój rekord życiowy pobił Szwajcar Finley Galo, uzyskując wynik 13.46, co jednocześnie było najlepszym wynikiem eliminacji. W walce o czwarte miejsce, ostatnie dające bezpośredni awans do półfinału, potrzebny był fotofinisz, by się upewnić, że Portugalczyk De Oliveira wyprzedził Obasuyi`ego z Belgii.

W trzecim biegu zwyciężył reprezentant gospodarzy Gregor Traber, a w użyciu znów był fotofinisz, bo czołowa piątka zawodników zmieściła się w zaledwie sześciu setnych.

Półfinały w rywalizacji płotkarzy zaplanowane są na 17 sierpnia, konkretnie na godzinę 20:30. Tego samego wieczoru odbędzie się także finał w tej rywalizacji.

Pełna lista półfinalistów 110 metrów przez płotki:

1. Abdel Kader Larrinaga(Portugalia)

2. Joel Bengtsson(Szwecja)

3. Jakub Szymański(Polska)

4. Koen Smet(Holandia)

5. Finley Gaio(Szwajcaria)

6. David King(Wielka Brytania)

7. Santeri Kuusiniemi(Finlandia)

8. Joao Vitor De Oliveira(Portugalia)

9. Gregor Traber(Niemcy)

10. Hassane Fofana(Włochy)

11. Miguel Perera(Wielka Brytania)

12. Valdo Szucs(Węgry)

13. Vladimir Vukicevic(Norwegia, z czasem)