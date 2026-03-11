Szybszy był tylko Ben Johnson, Woronin czeka 39 lat. Następca z Polski wskazany

Andrzej Grupa

21 lutego 1987 roku Marian Woronin przebiegł w Lievin dystans 60 metrów najpierw w czasie 6.52 s, a niedługo później - w 6.51 s. W półfinale i finale halowych mistrzostw Europy. Formalnie cieszyłby się z rekordu świata, gdyby nie jeden drobny szczegół: lepsze wyniki osiągał słynny Ben Johnson, któremu później wszystkie je skasowano. Został więc wówczas rekord kontynentu i kraju - ten ostatni jest na szczycie do dziś. Choć być może to się za chwilę zmieni. Pan Marian za 9 dni będzie z trybun obserwował zmagania sprinterów w halowych mistrzostwach świata. I ma nadzieję, że na miejscu pogratuluje rodakowi historycznego czasu.

article cover
Oliwer Wdowik (z lewej) ma szansę zostać rekordzistą Polski w biegu na 60 m. Ewa Swoboda już ten rekord posiada. I 50 z 51 najlepszych wyników na polskiej liście historycznej Michał Laudy / PressFocus Newspix.pl

Król polskiego sprintu - w przypadku Mariana Woronina takie określenie wciąż jest jak najbardziej aktualne. Rekordy kraju na 60 i 100 metrów, uzyskane w latach 80. poprzedniego stulecia, wciąż pozostają na szczycie polskich tabel. Mimo że kolejne pokolenia biegaczy próbowały się do nich dobrać. Gdy jednak Woronin uzyskiwał swoje 10.00 s na dłuższym z dystansów, a później 6.51 s na krótszym pod dachem, były to wyniki światowe. Dziś zaś najlepsi, zwłaszcza Amerykanie i Jamajczycy, biegają dużo szybciej. I nawet awans któregoś z Polaków do finału halowych mistrzostw świata w Toruniu byłby wydarzeniem wielkim.

Nie jest to nierealne. Podobnie jak nierealne nie jest to, że halowy rekord Woronina w końcu zostanie poprawiony. Nasz wybitny sprinter nawet na to liczy.

Andrzej Grupa
    Marian Woronin czeka na nowy rekord Polski. Ten jego przetrwał już ponad 39 lat

    Woronin ten swój historyczny bieg zaliczył w finale halowych ME w Lievin - 21 lutego 1987 roku. W eliminacjach uzyskał czas 6.63 s, w półfinale już 6.52 s - co było nowym rekordem kontynentu. A w finale poprawił ten wynik na 6.51 s.

    World Athletics uznawało rekordy świata na tym dystansie od kilkunastu miesięcy - wtedy miał go Ben Johnson. Słynny Kanadyjczyk, między 1986 a 1988 rokiem, pokonał dystans 60 metrów aż dziesięć razy w przedziale 6.41 - 6.50 s. I to on został 7 marca, dwa tygodnie po biegu Woronina w Lievin, pierwszym mistrzem świata w hali - wygrał rywalizację w Indianapolis. Polak tam nie wystąpił. W finale uzyskał czas 6.41 s, drugi Amerykanin Lee McRae miał 6.50 s. Skandal związany z dopingiem Kanadyjczyka wybuchł półtora roku później, podczas igrzysk w Seulu. Skasowano mu wszystkie rezultaty i medale z lat 1987-88, ale później przyznał się, że wspomagał się farmakologicznie od kilku lat.

    Pięciu sprinterów biegnie na stadionie lekkoatletycznym, każdy w stroju reprezentacyjnym swojego kraju, tłum widzów wypełnia trybuny w tle, a zawodnicy rywalizują na tle intensywnego oświetlenia areny sportowej.
    Marian Woronin (drugi z lewej) na Łuznikach - w rywalizacji podczas IO w Moskwieimago sportfotodienstNewspix.pl

    I to właśnie do tamtych czasów nawiązał Woronin w rozmowie z red. Tomaszem Więcławskim z Polskiej Agencji Prasowej. - Gdy ja biegałem 6.51, to lepszy wynik miał tylko Ben Johnson, ale potem mu zabrali ten wynik. A dziś to jednak zawodnicy z USA i Karaibów biegają 0,1 sekundy szybciej. Świat nam ucieka - ocenił.

    Andrzej Grupa
      Tylko w 2026 roku czy poniżej rekordu Woronina uzyskało aż 15 sprinterów. Dwóch Nigeryjczyków, jeden Brazylijczyk, jeden Brytyjczyk, pięciu Amerykanów, czterech Jamajczyków oraz dwóch innych zawodników z Karaibów. Nasz Oliwer Wdowik jest 34. na tej liście (6.54 s), Dominik Kopeć - 61. (6.57 s).

      Obaj jednak pobiegną w halowych mistrzostwach świata - i właśnie Wdowika Woronin postrzega jako tego, który może poprawić jego rekord Polski. To wspomniane już 6.54 s 24-latek uzyskał w finale mistrzostw Polski, na 3-4 metry przed metą uniósł rękę w geście triumfu.

      Dwóch lekkoatletów tuż po zakończonym biegu halowym, jeden z zawodników z szeroko rozłożonymi ramionami i tabliczką z napisem Orlen Cup Łódź 2024, trybuny w tle wypełnione kibicami.
      Dominik Kopeć i Oliwer WdowikŁukasz SzelągReporter

      - Szkoda, że odpuścił końcówkę biegu podczas mistrzostw Polski, bo być może już do niego należałby rekord Polski na 60 m. Czekam już prawie 40 lat, aby ktoś ten rekord pobił. Będę w Toruniu i jeżeli się to uda, to pogratuluję nowemu rekordziście kraju - przyznaje Woronin w rozmowie z PAP. Widzi jednak pewne zagrożenie - Wdowik wcześnie zaczął bowiem sezon. Już pod koniec stycznia w Orlen Cup w Łodzi biegał poniżej 6.60 s.

      - Jeżeli Wdowik utrzyma formę, bo dość wcześnie zaczął w tym roku i to długi okres na trzymanie dyspozycji, to może poprawić mój rekord. To powinno dać finał - przyznaje Woronin, który latem skończy 70 lat.

      Rywalizacja na 60 m panów: eliminacje, półfinały i finał, jest zaplanowana na pierwszy dzień HMŚ w Toruniu - piątek 20 marca,

      Andrzej Grupa
      Oliwer Wdowik
      Oliwer WdowikANDREAS SOLAROAFP
      Marian Woronin: Widziałem po łzach Ewy Swobody, że dla niej to był niedosyt. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

