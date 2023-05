Szybka jak siły powietrzne. Natalia Kaczmarek z niezwykłym trofeum

Dla mistrzyni olimpijskiej z Tokio w sztafecie mieszanej, a zarazem zeszłorocznej podwójnej wicemistrzyni Europy z Berlina ten sezon zaczął się bardzo dobrze. Zaczęła go startem w Diamentowej Lidze w Dausze - po świetnym finiszu była tam trzecia, z czasem 51,64 s. I to czas właśnie, choć blisko o dwie sekundy gorszy od zeszłorocznego rekordu życiowego podopiecznej trenera Marka Rożeja, miał tu kluczowe znaczenie. Sezon 2022 Kaczmarek też rozpoczęła od startu w Diamentowej Lidze w Katarze i była wtedy o blisko sekundę wolniejsza. Wówczas, po 10 dniach, poprawiła się w Dessau ma 51,23 s, a jeszcze w ostatnim dniu maja "wskoczyła" w Ostrawie na poziom 50,16 s, co już było niesamowitym rekordem życiowym.