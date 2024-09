Szukają siedmioboistki, jechała po syna. W igrzyskach pokonała Adriannę Sułek

Wtedy w stolicy Japonii nie poszło jej jednak tak dobrze, jak pewnie chciała. Miesiąc wcześniej w mityngu w Ratingen w Niemczech uzyskała 6274 pkt, to jej rekord życiowy. Igrzyska są jednak po to, by właśnie wtedy szykować najlepszą formę na starcia z najlepszymi. Ahouanwanou zdobyła blisko 100 pkt mniej, to wystarczyło do 15. lokaty. Jej łączny dorobek z siedmiu konkurencji był jednak o 22 punkty większy od następnej w łącznym rankingu Adrianny Sułek, która powolutku przebijała się do grona najlepszych wieloboistek świata. I rok później w Oregonie w MŚ była wyraźnie lepsza od lekkoatletki z Beninu.