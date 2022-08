Sztafeta kobieca też na medal. Cudowna niedziela w Monachium!

To było duże ryzyko. Owszem, Skrzyszowska (11,12 s w tym roku) i Kiełbasińska (11,22 s) biegały znacznie szybciej od innych polskich sprinterek - poza Ewą Swobodą, ale rywalizacja sztafet to też umiejętność sprawnego przekazywania pałeczki. Kiełbasińska to ćwiczyła, ale z dziewczynami ze sztafety 4x400 m, Skrzyszowska, od igrzysk w Tokio - nie. Na dodatek miała za sobą dwa starty na płotkach, gdzie wywalczyła chwilę wcześniej złoto. W półfinale awans do decydujących zmagań wywalczyły bowiem Magdalena Stefanowicz i Martyna Kotwiła.

Znakomity bieg polskich sprinterek!

A Polki pobiegły znakomicie, przegrały tylko z Niemkami, z czasem 42,61 s - nowym rekordem kraju - zdobyły srebrne medale! A Anna Kiełbasińska zdobyła trzeci medal w Monachium!

Skrzyszowska zaczęła bardzo dobrze, na euforii, nasza sztafeta była wtedy trzecia. Już po pierwszej zmianie z rywalizacji odpadły Brytyjki i Francuzki - fatalnie przekazywały pałeczkę. Polki trzymały się w okolicach trzeciego miejsca, ale gdy Marika Popowicz-Drapała przekazała pałeczkę Ewie Swobodzie, praktycznie mogliśmy być pewni medalu. Nasza specjalistka od sprintu wyprzedziła Włoszkę, Niemka Rebekka Haase zdołała się obronić.

Rekord Polski został pobity o siedem setnych sekundy - przetrwał 12 lat. Wtedy, w Barcelonie, w składzie sztafety była Marika Popowicz, a rola rezerwowej przypadła młodszej od Popowicz o dwa lata Annie Kiełbasińskiej. Wtedy wynik 42,61 s dał brąz w Mistrzostwach Europy.

To czternasty medal Polski w Monachium, w tym dwunasty zdobyty przez panie!

Wyniki sztafety kobiecej 4x100 m