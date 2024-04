Szokujące doniesienia z Norwegii. Ociec usłyszał zarzuty o znęcanie się

Mistrz olimpijski z Tokio w biegu na 1500 metrów już od kilku lat nie żyje w dobrych relacjach ze szkoleniowcem. Jak się okazało, w podobnej sytuacji znaleźli się również bracia 23-latka. Rodzeństwo połączyło siły i zwróciło się do norweskiej federacji z pilną prośbą . Zawodnicy po latach zdobyli się na odwagę i ujawnili, do czego był zdolny 58-latek.

"Dorastaliśmy z ojcem, który był bardzo agresywny i wszystko kontrolujący, a w swoim wychowaniu stosował przemoc fizyczną i groźby. Wciąż odczuwamy dyskomfort i strach, który towarzyszy nam od dzieciństwa" - przekazali bracia i dodali: - " W jakiś sposób to zaakceptowaliśmy. Żyliśmy z tym i w dorosłości poszliśmy dalej. Przynajmniej tak nam się wydawało. Z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę, że było to naiwne. Ale dwa lata temu ta sama agresja i kara fizyczna uderzyły ponownie. To była kropla, która sprawiła, że czara goryczy się przelała " - zaznaczyli lekkoatleci.

Znany trener wpadł w poważne tarapaty. Konflikt z synami, a teraz takie doniesienia

Do zarzutów odniósł się za pośrednictwem swojego prawnika Gjert Ingebrigtsen. "Daleko mi do ideału jako ojciec i mąż, ale nie jestem agresywny. To sytuacja tragiczna dla mojej rodziny, bo doszliśmy do punktu, w którym w mediach rozpowszechniamy fałszywe oskarżenia. To sprawia, że jestem głęboko nieszczęśliwy" - zaznaczył.